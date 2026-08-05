Vreme caniculară pe întreg teritoriul țării. Ce temperaturi vor fi înregistrate astăzi, 5 august

Vremea rămâne caniculară, iar pentru miercuri, 5 august, meteorologii prognozează temperaturi de până la 38 de grade Celsius, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu.

Astfel, în centrul R. Moldova sunt așteptate maxime de până la 36 de grade Celsius și cer predominant senin.

În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 35 de grade Celsius, iar în sudul R. Moldova, termometrele vor indica până la 38 de grade Celsius.

„Lipsa precipitațiilor, influența sectorului cald în combinație cu vântul slab, radiația solară intensă, formarea stratului de reținere în orele nocturne și ale dimineții vor contribui la acumularea poluanților în aer.

Valorile echivalentului dozei ambientale a radiației gama se încadrează în limitele fondului radiativ natural, în conformitate cu normele fundamentale de radioprotecție (limita de avertizare – 0,25 mSv/h)”, menționează reprezentanții Autorității într-o notă informativă.

Cum ne protejăm în timpul caniculei?