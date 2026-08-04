O femeie din Ceadîr-Lunga a pierdut aproape 600 de mii de lei într-o escrocherie cu investiții

În ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă, a anunțat marți, 4 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Totuși, în aceeași perioadă, alte șase cazuri comise anterior au fost raportate abia acum, prejudiciul total cauzat victimelor depășind 1 254 000 de lei.

„Datorită vigilenței cetățenilor și reacției prompte a acestora, în același interval au fost prevenite 63 de tentative de escrocherie”, a precizat IGP.

Cel mai mare prejudiciu, în valoare de aproximativ 600.000 de lei, a fost înregistrat în raionul Ceadîr-Lunga. În perioada 12 mai – 16 iulie, o femeie de 50 de ani a fost contactată de un suspect care i-a propus să obțină câștiguri din investiții prin intermediul unei platforme de tip phishing. Convinsă de promisiunile false privind profituri rapide, victima a transferat sume de bani, devenind victima unei escrocherii.

„Poliția recomandă cetățenilor să manifeste maximă prudență în cazul ofertelor de investiții promovate prin telefon sau online, să nu transfere bani unor persoane necunoscute și să verifice întotdeauna autenticitatea platformelor.”

Totodată, dacă suspectați o tentativă de fraudă, întrerupeți imediat discuția și apelați 112.