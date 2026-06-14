Viktor Orbán, reales la conducerea Fidesz după înfrângerea de la alegerile parlamentare

Principalul partid de opoziție din Ungaria, Fidesz, l-a reales sâmbătă, 13 iunie, pe fostul prim-ministru Viktor Orbán în funcția de lider pentru încă un an, în pofida pierderii puterii de către partid în urma alegerilor din 12 aprilie, câștigate de partidul de centru-dreapta Tisza, transmite CNN.

Viitorul politic al lui Orbán a fost pus sub semnul întrebării după înfrângerea suferită de Fidesz. Acesta s-a confruntat cu presiuni din partea unor foști susținători fideli pentru a se retrage din viața politică. A fost prima critică deschisă de acest fel de la venirea sa la putere în 2010, scrie publicația.

„Nu renunț. Niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată nu renunț”, le-a spus Orbán delegaților în discursul său înainte de vot, reiterând că își asumă întreaga responsabilitate pentru înfrângerea electorală a partidului.

Potrivit agenției de presă de stat MTI, 729 dintre cei 737 de delegați au votat pentru realegerea lui Orbán la congresul partidului Fidesz. Nu a existat niciun contracandidat.

Orbán a declarat că Fidesz a fost un „partid de guvernare extraordinar” timp de 16 ani, dar că are nevoie de schimbări pentru a deveni un partid de opoziție funcțional, capabil să se pregătească pentru o eventuală revenire la guvernare.

La alegerile din aprilie, partidul Tisza, condus de prim-ministrul Peter Magyar, a obținut o majoritate de două treimi în parlament, suficientă pentru a anula modificările constituționale introduse de Orbán.

Potrivit sondajelor de opinie, Fidesz a continuat să piardă sprijin după alegeri. Un sondaj realizat în luna mai de Publicus Institute a arătat că Tisza are un nivel de susținere de 55%, în creștere față de 53% obținut la alegeri, în timp ce sprijinul pentru Fidesz a scăzut la 17%, de la 39%.