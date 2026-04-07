Bloomberg: Viktor Orbán s-a oferit să fie „șoricelul” care îl ajută pe „leul” rus, într-o discuție cu Putin. „Prietenia noastră a atins un nivel atât de înalt”

În discuția cu Putin, dezvăluită de agenția Bloomberg, Orbán a făcut referire la o fabulă binecunoscută, comparându-se cu un șoarece care ajută un leu. Putin a râs.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán i-a spus lui Vladimir Putin că este gata să-l ajute „în orice fel”, oferindu-se chiar să contribuie la organizarea unor negocieri pe tema războiului din Ucraina, se arată în convorbirea dezvăluită de Bloomberg.

„Ieri, prietenia noastră a atins un nivel atât de înalt încât pot ajuta în orice fel. În orice chestiune în care pot fi de ajutor, vă stau la dispoziție„, a conform transcrierii publicate de Bloomberg.

Pentru a sublinia acest lucru, Orbán a făcut referire la o fabulă binecunoscută, comparându-se cu un șoarece care ajută un leu. Povestea descrie un animal mic care eliberează un prădător puternic dintr-o capcană. Conform transcrierii, remarca a stârnit râsul liderului rus.

Sursa citată scrie că convorbirea, care a avut loc pe 17 octombrie 2025 și a durat mai puțin de 15 minute. Dezvăluirea apare cu câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria din 12 aprilie, unde Orbán se confruntă cu riscul de a pierde puterea, potrivit sondajelor de opinie, care sugerează un avantaj pentru partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, notează Bloomberg.

Un subiect central al discuției a fost posibilitatea ca Ungaria să găzduiască o întâlnire la nivel înalt între Rusia și Statele Unite, scrie sursa citată. Orbán și-a exprimat disponibilitatea de a ajuta la pregătirea unui astfel de summit la Budapesta, o idee care era luată în considerare la momentul respectiv, conform transcrierii convorbirii.



Potrivit Bloomberg, Putin a schițat o posibilă cale de urmat în vederea organizării întâlnirii, începând cu discuții preliminare între ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american, Marco Rubio. În cadrul convorbirii telefonice, Ungaria a fost descrisă ca fiind una dintre puținele țări europene acceptabile ca loc de desfășurare a unor astfel de discuții, Putin menționând că aceasta era „probabil singura” opțiune viabilă în aceste circumstanțe. Potrivit Bloomberg, o persoană familiarizată cu subiectul a confirmat autenticitatea transcrierii.