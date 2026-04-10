Sondajele din Ungaria arată că opoziția maghiară depășește partidul Fidesz al premierului Viktor Orban

Partidul de centru-dreapta Tisza din Ungaria depășește partidul de guvernământ – Fidesz, al premierului Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare de duminică, 12 aprilie, arată un sondaj publicat vineri, 10 aprilie, de ziarul Nepszava, potrivit Reuters.

Naționalistul Viktor Orban se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale din ultimii 16 ani, deși numărul mare de alegători indeciși înseamnă că rezultatul alegerilor este încă incert.

Tisza, condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar, a avut sprijinul a 52% dintre alegătorii hotărâți, în timp ce 39% au susținut Fidesz, arată sondajul realizat de Institutul Publicus.

Sondajul, care a avut un eșantion de 1000 de respondenți, a arătat un sprijin de 38% pentru Tisza dintre toți alegătorii, Fidesz fiind susținut de 29%. Aproximativ 25% dintre respondenți au declarat că nu au decis cum vor vota.

Reuters: Alegerile din Ungaria ar putea pune capăt erei Orban și i-ar putea remodela locul în Europa

Viktor Orban, susținut în mod unic atât de președintele american Donald Trump, cât și de Kremlin, ar putea pierde duminică puterea de 16 ani, indică sondajele de opinie, într-un scrutin despre care mulți maghiari cred că va decide soarta țării lor în Europa, scrie Reuters.

Viktor Orban, prim-ministrul cu cea mai lungă vechime în funcție din Uniunea Europeană, a condus Ungaria din 2010, consolidându-și puterea prin limitarea presei independente și a drepturilor democratice și construind o „democrație iliberală” care i-a adus susținători în extrema dreaptă europeană și în mișcarea lui Trump „Make America Great Again” (MAGA).

Cu toate acestea, trei ani de stagnare economică și creșterea costurilor vieții, împreună cu îmbogățirea oligarhilor apropiați guvernului, au înfuriat alegătorii. Campania electorală a lui Orban a fost, de asemenea, afectată de relatările din presă conform cărora guvernul său a colaborat cu Moscova.

Un fost loialist al lui Orban, Peter Magyar, a reușit să profite de nemulțumirea maghiarilor, iar partidul său de centru-dreapta, Tisza, conduce acum majoritatea sondajelor.

Totuși, analiștii politici avertizează că alegătorii indeciși ar putea duce la redesenarea hărții electorale în favoarea Fidesz-ului lui Orban și că o proporție mare de etnici maghiari din țările vecine – care susțin în mare parte partidul de guvernământ – creează o atmosferă de incertitudine. Aceștia spun că orice, de la o supermajoritate Tisza, capabilă să schimbe constituția, până la o majoritate Fidesz, rămâne posibil.

Viziuni contrastante

Liderul partidului Tisza, Magyar, în vârstă de 45 de ani, s-a angajat să combată corupția, să deblocheze miliarde de euro din fondurile UE înghețate și să-i impoziteze pe cei mai bogați, reformând în același timp sistemul de sănătate din Ungaria, aflat în declin.

„Doar câteva zile și vom vedea o schimbare de regim. Aceasta este ultima șansă de a împiedica țara noastră să devină un stat marionetă rusesc. Să nu permitem Fidesz să scoată Ungaria din UE”, a declarat Magyar la un miting, promițând să elimine diviziunile politice dintre maghiari.

Orban spune că vrea să reformeze UE din interior și să nu părăsească blocul comunitar. El a prezentat aceste alegeri ca o alegere dură între „război sau pace”, spunând că adversarii săi ar trage Ungaria în războiul care face ravagii în Ucraina. Tisza neagă acuzația.

„Aceste alegeri sunt despre viitorul Ungariei. Alegerea este clară: dependență și declin – sau suveranitate, putere și pace”, a declarat Orban.

Cu toate acestea, investitorii se concentrează deocamdată pe potențialele aspecte pozitive ale unei victorii a lui Tisza.