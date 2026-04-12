Ursula von der Leyen, după victoria partidului Tisza: „Inima Europei bate mai puternic în Ungaria în această seară”

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a transmis un mesaj poporului maghiar în urma rezultatelor preliminare a alegerilor parlamentare din Ungaria. „Inima Europei bate mai puternic în Ungaria în această seară. Ungaria a ales Europa”, a declarat aceasta, după ce în urma procesării a aproape 80% din procesele-verbale, partidul Tisza, condus de oponentul lui Viktor Orbán, ar obține o majoritate de două treimi în următoul parlament de la Budapesta.

„Europa a ales întotdeauna Ungaria. O țară își recâștigă drumul european. Uniunea devine mai puternică”, a scris von der Leyen pe rețelele sociale.

Astăzi, 12 aprilie, a fost înregistrată o prezență istorică la vot, de aproape 80% din alegătorii înregistrați. După 16 ani la putere, premierul Viktor Orbán urmează să-și piardă funcția de premier al Ungariei.

Cine este Viktor Orbán și cum a ajuns aici

Viktor Orbán este cel mai longeviv lider din Uniunea Europeană (UE). A revenit la putere în 2010 și conduce de atunci fără întrerupere. Este de 23 de ani liderul partidului Fidesz – un partid conservator și naționalist care domină politica din Ungaria și controlează majoritatea instituțiilor statului.

Orbán s-a făcut remarcat încă din anii ’80, când a criticat regimul comunist într-un discurs celebru rostit la reînhumarea lui Imre Nagy, simbol al revoltei din 1956. Ulterior, a studiat la Oxford cu sprijinul lui George Soros, pe care mai târziu l-a transformat într-un adversar politic.

Din 2010, Orbán a schimbat profund sistemul politic. Parlamentul European a descris Ungaria ca un „regim hibrid”, adică există alegeri, dar puterea este foarte concentrată, iar opoziția are dificultăți reale. Orbán numește acest model „democrație iliberală”.

A câștigat patru alegeri consecutive, modificând constituția, legile și consolidând controlul asupra mass-media. Deși economia a fost stabilizată și au intrat fonduri europene, guvernarea sa este criticată pentru corupție și pentru concentrarea puterii în jurul apropiaților.

Pe plan extern, Orbán este în conflict frecvent cu instituțiile UE, mai ales în privința sprijinului pentru Ucraina. Este considerat un aliat apropiat al lui Vladimir Putin și a fost susținut de Donald Trump. Vicepreședintele american JD Vance a venit recent la Budapesta pentru a-l sprijini.

Cine este Péter Magyar

În calitate de candidat la funcția de prim-ministru din partea Partidului Tisza, Magyar candidează și ca independent în circumscripția electorală Budapesta 3, cu centrul în Hegyvidek.

Péter Magyar are 45 de ani și este un „insider” (o persoană care a făcut parte din interiorul sistemului de putere n.r.). A fost membru Fidesz, partidul condus de Orbán, și a lucrat în structuri guvernamentale, reprezentând Ungaria ca diplomat la Bruxelles.

A fost căsătorit cu Judit Varga, fosta ministră a justiției și una dintre figurile importante ale Fidesz.

Ruptura sa de sistem a venit în 2024, după un scandal politic major legat de o grațiere controversată acordată de președinta Katalin Novák într-un caz de abuz. Scandalul a dus la demisii și a declanșat ieșirea publică a lui Magyar, care a criticat dur sistemul din interior.

După ieșirea din Fidesz, Magyar a intrat rapid în politică și a preluat conducerea partidului Tisza – un partid nou de opoziție, care încearcă să atragă alegători dezamăgiți atât de Fidesz, cât și de vechea opoziție. Campania sa s-a bazat pe mesajul „Acum”, sugerând că schimbarea nu mai poate fi amânată. Acesta promite combaterea corupției, îmbunătățirea economiei, deblocarea fondurilor europene înghețate.

Magyar îl critică dur pe Orbán, mai ales pentru relația cu Rusia. Îl acuză că s-a îndepărtat de valorile democratice și de spiritul revoluției din 1956. Orbán, în schimb, îl prezintă ca pe un instrument al UE și al Ucrainei.