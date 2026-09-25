VIDEO Prețurile la produsele energetice și cum am putea să le facem față. Sergiu Tofilat, expert în domeniul energetic, la Podcast ZdCe

Sergiu Tofilat, expert în domeniul energetic în cadrul Comunității Watchdog, este invitatul Podcast ZdCe. El a explicat situația actuală a prețurilor la gaze și energia electrică, precum și impactul conflictului din Golful Persic asupra prețurilor la gaze.

De asemenea, s-a referit la strategia de achiziție a gazelor a autorităților din R. Moldova și necesitatea unei abordări mai complexe, inclusiv utilizarea derivativelor financiare. Sergiu Tofilat a subliniat necesitatea elaborării unei strategii de achiziție a gazelor pe termen lung.

Referitor la declarațiile unor politicieni care cer să fie achiziționate gaze naturale din Federația Rusă, invitatul Podcast ZdCe consideră că acestea sunt populiste și nerealizabile.

În ceea ce privește energia electrică, Sergiu Tofilat a subliniat importanța interconexiunilor și a producerii locale de energie. El a criticat promisiunile generoase ale guvernanților referitoare la liniile electrice ce urmează a fi date în exploatare sau construite, care nu s-au îndeplinit până în prezent. Acesta a subliniat, de asemenea, necesitatea investițiilor în stocarea energiei și a eficienței energetice, făcând referire la sistemul de încălzire centralizat din Chișinău, care utilizează o tehnologie depășită și ineficientă.

NOTĂ: Podcastul a fost înregistrat pe data de 15 septembrie 2026, înainte să fie votată introducerea Stării de urgență în sectorul energetic și hidrologic și înainte de solicitarea Energocom de majorare a tarifului la gazele naturale, depusă la ANRE.