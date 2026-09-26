FOTO Ambasadorul desemnat al Statelor Unite în R. Moldova și soția sa au ajuns la Chișinău: „Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm pentru consolidarea unor relații mai puternice și mai prospere”

Joseph Mark Burkhalter, ambasadorul desemnat al Statelor Unite în R. Moldova, și soția sa au sosit vineri, 25 septembrie, la Chișinău. Anunțul a fost făcut de Ambasada SUA la Chișinău.

Ambasadorul desemnat a menționat că a făcut prima sa plimbare prin Chișinău, vizitând Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” și monumentul lui Ștefan cel Mare.

„(…) Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm pentru consolidarea și dezvoltarea unor relații și mai puternice și mai prospere între Statele Unite și R. Moldova.

De asemenea, așteptăm cu nerăbdare să cunoaștem mai îndeaproape țara voastră și să ne întâlnim cu cât mai mulți dintre voi. Pentru prima noastră plimbare, am vizitat Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” și renumitul monument al lui Ștefan cel Mare. Ne-a făcut plăcere să explorăm centrul orașului și să admirăm edificiile Parlamentului, Guvernului, precum și Palatul Prezidențial.

Voi fi bucuros să primesc recomandările voastre despre locurile pe care să le vizitez, ce lucruri și ce bucate tradiționale să încerc, pe măsură ce descopăr frumoasa voastră țară și oamenii ei minunați”, se spune într-o notă informativă publicată de misiunea diplomatică.

La începutul lunii august, Senatul SUA l-a confirmat pe Joseph Burkhalter în funcția de ambasador al Statelor Unite în R. Moldova. Acesta preia mandatul de la Kent Logsdon, care și-a încheiat activitatea la Chișinău în iunie 2024.

În 2020, Departamentul de Stat al SUA îl descria pe Mark Burkhalter drept consilier principal în cadrul departamentului de Politici Publice și Reglementare al Dentons US LLP – „joacă un rol important în inițiativele Dentons din domeniul afacerilor publice și al dezvoltării economice din Regatul Unit”.

Burkhalter a reprezentat suburbiile din Atlanta ale comitatului Fulton de Nord în Adunarea Generală a statului Georgia timp de 18 ani.