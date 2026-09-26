Premierul Vasile Tofan, pentru presa americană: „R. Moldova poate fi un hub de export și comerț pentru întreaga regiune”

R. Moldova poate fi un hub de export și comerț pentru întreaga regiune. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Vasile Tofan, care efectuează o vizită de lucru în Statele Unite, la Fox News Podcasts. Totodată, șeful Cabinetului de miniștri a subliniat că țara noastră este deschisă investițiilor americane.

„R. Moldova este o țară sub trei milioane de locuitori. Avem o piață internă mică. Cred că singurele cărți pe care le putem juca sunt să fim o țară foarte prietenoasă cu mediul de afaceri și să ne poziționăm ca un hub de export și comerț pentru întreaga regiune. De aceea suntem deschiși investițiilor americane, care ar putea folosi R. Moldova drept platformă pentru viitoarea reconstrucție a Ucrainei și pentru accesul la piețele UE (…)”, a declarat Tofan, menționând că autoritățile de la Chișinău intenționează că semneze Tratatul de aderare la Uniunea Europeană în 2028.

De asemenea, prim-ministrul Vasile Tofan a vorbit despre războiul provocat de Rusia în Ucraina, subliniind că Kievul trebuie să obțină „o pace justă”.

„Nimeni nu își dorește pacea mai mult decât Ucraina și țări precum R. Moldova, care suferă direct din cauza acestui război. Ceea ce este însă important este să avem o pace justă. Mă tem de ideea unei păci cu orice preț. Cred că, dacă obținem pacea cu orice preț, atunci când agresorii nu sunt opriți, tolerarea abuzului nu face decât să amâne următorul abuz (…).

Dacă tot vorbim despre securitate, vreau să profit de această ocazie pentru a le mulțumi și cetățenilor americani, precum și actualei administrații, pentru contribuția directă la securitatea regională. De exemplu, poate știți că administrația SUA ne-a ajutat să construim o linie electrică de 400 de kilovolți, care ne conectează cu România și care ne-ar putea ajuta inclusiv să exportăm energie în Ucraina (…)”, a mai spus Tofan.

Totodată, Vasile Tofan a declarat că aderarea R. Moldova la NATO nu se află pe agenda țării, subliniind că „nu suntem membri NATO. Suntem o țară neutră și vom rămâne așa”.

Prim-ministrul Vasile Tofan efectuează, în perioada 23-26 septembrie, o vizită de lucru la New York, unde participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Conform unui comunicat al Guvernului, agenda vizitei include întrevederi bilaterale cu șefi de guvern, discuții cu reprezentanți ai mediului de afaceri din Statele Unite ale Americii, precum și o întâlnire cu cetățenii R. Moldova stabiliți în SUA.

Șeful Guvernului de la Chișinău va susține sâmbătă, 26 septembrie, un discurs în plenul Adunării Generale a ONU.