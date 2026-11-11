„Victima a transmis personal unui curier suma de 3,5 milioane de lei”. Noi cazuri de escrocherie telefonică

Trei cazuri noi de escrocherie telefonică au fost înregistrate de autorități în ultimele 24 de ore. Două dintre acestea au fost comise anterior, însă au fost raportate abia acum de victime. Prejudiciul total estimat depășește 4 milioane de lei, potrivit comunicatului Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Unul dintre cazuri a avut loc în Chișinău, în perioada 28 iunie – 5 noiembrie curent. Un bărbat de 69 de ani a fost contactat telefonic de o persoană necunoscută, care, prin inducere în eroare și abuz de încredere, l-a determinat să transmită banii pe care îi deținea.

„Mai exact, suspectul i-a spus bărbatului că este necesară declararea și luarea la evidență a mijloacelor bănești, invocând presupuse tentative ale unor escroci de a contracta credite bancare pe numele acestuia.

Sub acest pretext, victima a transmis personal unui curier suma de 3 500 000 de lei, bani proveniți dintr-un credit bancar și din economiile proprii”, conform IGP.

Totodată, potrivit IGP, datorită vigilenței cetățenilor, alte 59 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii.