Avocatul Poporului s-a autosesizat în legătură cu accidentele rutiere produse pe bd. Grigore Vieru

Avocatul Poporului Ceslav Panico s-a sesizat în legătură cu accidentele rutiere produse pe bd. Grigore Vieru din municipiul Chișinău, în urma cărora mai mulți pietoni au fost accidentați, iar o persoană a decedat. Despre acest lucru a informat Biroul Ombudsmanului într-un comunicat din 11 noiembrie, la o zi după ce doi pietoni au fost loviți de o mașină pe o trecere de pietoni din regiune.

Pe lângă tragedia din 10 noiembrie 2026, un alt accident s-a produs pe același bulevard pe 7 iulie 2026.

Potrivit lui Panico, repetarea unor asemenea evenimente în aceeași zonă impune examinarea condițiilor de siguranță a infrastructurii pietonale, a organizării circulației și a măsurilor preventive întreprinse de autoritățile responsabile.

„În cadrul procedurii de sesizare din oficiu, Avocatul Poporului va examina, în special: Siguranța infrastructurii pietonale de pe bd. Grigore Vieru, inclusiv vizibilitatea, iluminatul, marcajele și indicatoarele rutiere, semaforizarea, geometria drumului și eventualele obstacole care pot afecta traversarea în siguranță;

Măsurile de prevenire a accidentelor, inclusiv gestionarea vitezei și a fluxurilor de trafic, supravegherea respectării regulilor de circulație și intervențiile realizate de autoritățile responsabile;

Reacția autorităților după producerea primului accident, inclusiv dacă au fost evaluate riscurile și întreprinse măsuri pentru prevenirea unor evenimente similare;

Mecanismele de identificare și remediere a punctelor cu risc sporit pentru pietoni în municipiul Chișinău;

Delimitarea responsabilităților instituționale și eficiența cooperării dintre autoritățile publice responsabile de infrastructura rutieră, organizarea circulației și siguranța traficului”, se arată în comunicatul emis de Biroul Avocatului Poporului.

Ombudsmanul subliniază că examinarea nu urmărește stabilirea vinovăției conducătorilor auto – aspect ce ține de competența organelor de drept –, ci evaluarea obligațiilor autorităților publice de a preveni riscurile și de a proteja drepturile persoanelor.

„Din perspectiva drepturilor omului, siguranța rutieră nu este doar o problemă de disciplină în trafic, ci o responsabilitate a statului de a proteja efectiv dreptul la viață, la sănătate și la integritatea fizică. Autoritățile au obligația de a identifica riscurile previzibile și de a adopta măsuri rezonabile pentru prevenirea accidentelor”, se punctează în comunicat.

În prezent, Avocatul Poporului este în proces de finalizare a celui de-al doilea Raport tematic în domeniu, care va evalua situația actuală a siguranței rutiere, progresele înregistrate și nivelul de implementare a recomandărilor din primul raport. Acesta urmează să fie prezentat în luna decembrie 2026.