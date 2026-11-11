„Tentativă de inducere în eroare pentru compromiterea dispozitivelor sau obținerea neautorizată a unor date”. SFS avertizează cu privire la o tentativă de fraudă informatică
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a avertizat cu privire la o tentativă de fraudă informatică, prin intermediul unor mesaje electronice transmise în mod fraudulos în numele instituției.
Instituția a fost sesizată cu privire la recepționarea unor mesaje electronice care imită identitatea vizuală și elementele de comunicare oficială ale Serviciului Fiscal de Stat, având subiectul „Transmiterea regulilor actualizate privind verificarea dărilor de seamă fiscale”, scrie SFS.
Potrivit sursei citate, mesajele sunt expediate de pe adresa electronică „[email protected]”, care nu aparține Serviciului Fiscal de Stat.
SFS a precizat că nu a expediat aceste mesaje, iar documentele anexate nu reprezintă acte oficiale ale instituției. „Acestea constituie o tentativă de inducere în eroare a destinatarilor și pot urmări compromiterea dispozitivelor sau obținerea neautorizată a unor date”, comunicată instituția.
În acest context, SFS a recomandat contribuabililor:
- Să nu deschidă documentele anexate la astfel de mesaje;
- să nu introducă parole sau alte date solicitate pentru accesarea fișierelor;
- să nu acceseze linkuri suspecte și să nu răspundă acestor mesaje;
- să verifice cu atenție adresa electronică a expeditorului;
- să nu retransmită mesajele către alte persoane.
„Instituția condamnă ferm orice tentativă de denigrare a imaginii sale și de inducere în eroare a cetățenilor prin intermediul unor astfel de invenții. În context, vă rugăm să ignorați astfel de mesaje și să informați imediat organele de drept, precum și Serviciul Fiscal de Stat sau alte instituții abilitate. Vă rugăm să verificați orice informație pe pagina web oficială a autorității fiscale www.sfs.md”, se arată în comunicatul de presă emis de SFS.