Vetting: Judecătoarea Angela Vasilenco va fi audiată joi. Aceasta face parte din completele specializate pentru examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe corupției

Magistrata Angela Vasilenco de la Judecătoria Chișinău va fi audiată joi, 24 septembrie, în cadrul procedurii de evaluare, a anunțat Comisia Vetting. Audierea are loc în cadrul procedurii de evaluare externă, în contextul activității judecătoarei în complete specializate pentru examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe corupției.

„La ora 10:00, Completul E al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor o va audia pe judecătoarea Angela Vasilenco de la Judecătoria Chișinău”, a transmis Comisia.

În 2020, Angela Vasilenco, a făcut parte din completul de judecată care a decis ca dosarul lui Veaceslav Platon, condamnat anterior la 18 ani de închisoare în „Frauda bancară”, să fie rejudecat. Instanța a acceptat solicitarea depusă de Procuratura Generală.

Totodată, Vasilenco a făcut parte din completul de judecată care l-a achitat în 2024 pe fostul premier Vlad Filat în dosarul privind spălarea de 12,8 milioane de lei.

Tot Angela Vasilenco a decis să stabilească o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de 3 ani, cu suspendarea condiționată a executării acesteia pe aceeași perioadă, în privința Raisei Surdu, cunoscută ca „tanti Raia”, protagonista investigației ZdG „În slujba Moscovei”, care a apărut în calitate de președintă a organizației primare Dobrogea din cadrul blocului „Victorie”. Pedepse asemănătoare au primit și ceilalți doi bărbați vizați în investigația ZdG, Alexandr Martinovici (Sașa) și fostul polițist Oleg Crîlov.