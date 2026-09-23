LIVE TEXT Opt persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești nocturne asupra regiunii Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1673

UPDATE 09:40 În regiunea Harkiv, 8 persoane au fost rănite, inclusiv un copil, în urma atacurilor aeriene rusești asupra orașului Izium.

„Seara și în această dimineață, armata rusă a lansat patru bombe ghidate asupra sectorului rezidențial al orașului. Drept urmare, au izbucnit patru incendii, o clădire cu două etaje, case private, anexe și mașini au fost distruse”, a raportat Serviciul de Urgență al Ucrainei.

Sursa: Telegram/ ДСНС України Sursa: Telegram/ ДСНС України

UPDATE 08:20 Autoritățile locale din Kiev au raportat că depozite și benzinării din cel puțin două districte ale capitalei Ucrainei au fost avariate de drone în primele ore ale zilei de 23 septembrie, conform Kyiv Independent.

Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a raportat că resturi de dronă au căzut în districtul Solomianskyi din capitală, într-o zonă dintre clădiri rezidențiale, iar un incendiu a izbucnit în zona unei companii de transport.

O benzinărie și depozite din districtul Holosiivskyi din Kiev au fost, de asemenea, vizate. Amploarea totală a pagubelor cauzate nu a fost imediat clară.

Atacurile au avut loc în aceeași zi în care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat Kievul cu privire la potențialul unui nou atac la scară largă din partea Rusiei, făcând referire la rapoartele serviciilor de informații.

Autoritățile de la Kiev nu au resursele necesare pentru a construi adăposturi la fiecare benzinărie, în timp ce orașul se confruntă și cu o lipsă de arme necesare pentru a intercepta dronele și rachetele rusești, a declarat Klitschko pe 11 septembrie.