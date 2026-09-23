VIDEO „Ministerul Adevărului”, „fețe decente”, TikTok și drone. Liliana Vițu, la Detectorul de Falsuri

La „Detectorul de Falsuri” discutăm cu Liliana Vițu, directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării, despre narațiunile și falsurile apărute în jurul ghidului pentru profesori privind integrarea valorilor naționale în școală, dar și despre schimbarea tacticilor de ingerință informațională atribuite Federației Ruse. Pornim de la mesajele potrivit cărora ghidul ar urmări „îndoctrinarea” elevilor, ar transforma discursurile președintei Maia Sandu într-un „adevăr oficial” și ar confirma transformarea Centrului într-un așa-numit „Minister al Adevărului”. În cadrul discuției, explicăm ce conține, de fapt, ghidul, cine l-a elaborat, cui îi este destinat și dacă este sau nu obligatoriu.

Totodată, discutăm despre noile tactici de influență pe care Rusia le-ar putea utiliza în R. Moldova – de la boți, manipularea algoritmilor și conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale până la rețele de influenceri și micro-influenceri. Liliana Vițu explică de ce, în opinia sa, în viitor ar putea fi promovate persoane cu un profil aparent proeuropean, studii occidentale și un discurs adaptat limbajului UE, dar și cum o persoană puțin cunoscută poate fi propulsată rapid prin TikTok și amplificare artificială.

Vorbim și despre incidentele tot mai frecvente cu drone rusești și despre dilema autorităților: cum pregătești populația pentru eventuale situații de criză fără să creezi panică.