Un grup de deputați români vin în vizită la Chișinău: vor avea întrevederi cu oficiali și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din R. Moldova

Membrii Comisiei pentru învățământ a Camerei Deputaților din Parlamentul României vin în vizită la Chișinău, în perioada 23–25 septembrie. Aceștia vor avea mai multe întrevederi cu oficiali și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din R. Moldova, potrivit unui comunicat al Legislativului de la Chișinău.

În cadrul vizitei, deputații din Parlamentul României se vor întâlni cu membrii Comisiei pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media din Parlamentul R. Moldova. Potrivit Parlamentului, discuțiile vor viza consolidarea cooperării dintre cele două comisii parlamentare, precum și schimbul de experiență și preluarea bunelor practici în elaborarea legislației din domeniul educației.

Agenda include și o întrevedere cu membrii Grupului parlamentar de prietenie cu România, precum și o întâlnire cu reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării.

De asemenea, delegația Parlamentului României va vizita Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Universitatea Tehnică a Moldovei.