VIDEO „Ne așteaptă o iarnă complicată”. Drone peste R. Moldova. De ce nu e expulzat ambasadorul rus? Relația cu România, Ucraina, SUA, Israel, China. Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, la Podcast ZdCe

„Ne așteaptă o iarnă complicată”, iar războiul din Ucraina „ia acum o întorsătură mai accelerată”, a declarat Mihai Popșoi, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe, invitat în cadrul Podcast ZdCe, în contextul în care tot mai multe drone rusești survolează sau chiar explodează pe teritoriul R. Moldova.

„Escaladarea este în văzut tuturor și, așa cum spun toți experții, o spun și partenerii noștri de la Kiev, ne așteaptă o iarnă complicată și intensitatea acestor lupte, intensitatea atacurilor, inclusiv în regiunea frontierei noastre, duce la creșterea numărului de incidente, inclusiv pe teritoriul nostru”, a subliniat ministrul.

Întrebat de ce nu este expulzat ambasadorul trimis de Rusia în R. Moldova, după ce au fost convocat de nenumărate ori la Ministerul Afacerilor Externe ca urmare a incidentelor cu risc de securitate ce au implicat drone rusești, Popșoi a răspuns: „Ce s-ar fi îmbunătățit în mod calitativ? Ce beneficii ar fi avut cetățeanul de rând din Republica Moldova?”.

Potrivit lui, în acest caz ar apărea „riscul de a ne ciocni cu măsuri mult mai dure, pe care nu le putem prevedea. Atunci când avem de-a face cu un actor imprevizibil, un actor care a demonstrat că nu are limite morale în relație cu alți actori internaționali și vedem carnagiu care se întâmplă în Ucraina, trebuie să avem o abordare precaută”.

Mihai Popșoi răspunde și la întrebări despre acordarea de pașapoarte rusești în regiunea transnistreană și deschidea celor 17 secții de vot acolo pentru alegerile Rusiei pentru Duma de Stat.

Întrebat despre aderarea la NATO ca măsură de apărare pe care o poate lua R. Moldova, ministrul de Externe a subliniat că aceasta „ar fi o soluție, dar e o soluție ipotetică atât timp cât nu avem sprijin suficient pentru asemenea decizii în rândul populației”.

Despre Siegfried Mureșan, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, Mihai Popșoi consideră că ar fi un șef de Guvern bun pentru România și un partener de încredere pentru R. Moldova. „Cu siguranță, da. Cum vă imaginați că aș putea da alt răspuns, domnia sa fiind ani la rând șeful delegației Parlamentului European în Comitetul de Asociere cu Parlamentul R. Moldova și un om care a făcut și continuă să facă enorm de mult pentru R. Moldova, și un om care ține foarte mult la R. Moldova”.

Mihai Popșoi s-a referit la relațiile R. Moldova cu Ucraina, cu Statele Unite, cu Israel și China.