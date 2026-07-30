„Tanti Raia” și alți doi protagoniști ai investigației „În slujba Moscovei”, condamnați cu SUSPENDARE. PA anunță că va contesta decizia primei instanțe

„Tanti Raia”, cu numele oficial Raisa Surdu, protagonista investigației ZdG sub acoperire „În slujba Moscovei”, care apare în calitate de președintă a organizației primare Dobrogea din cadrul blocului „Victorie”, a fost găsită vinovată de corupere electorală, dar scapă de ispășirea efectivă a pedepsei. Pedepse asemănătoare au primit și ceilalți doi bărbați vizați în investigația ZdG, Alexandr Martinovici (Sașa) și fostul polițist Oleg Crîlov. Sentința a fost pronunțată de magistrata Angela Vasilenco.

Totuși, acuzatorii de stat nu sunt de acord cu suspendarea executării pedepsei cu închisoarea, sentința urmând să fie contestată cu apel la Curtea de Apel Centru.

Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că joi, 30 iulie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovată o persoană pentru comiterea infracțiunii de corupere electorală, stabilindu-i o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de 3 ani, cu suspendarea condiționată a executării acesteia pe aceeași perioadă. Este vorba despre „tanti Raia”, cu numele oficial Raisa Surdu, o pensionară de peste 70 de ani, originară din Bălți.

„Alte două persoane au fost recunoscute vinovate de complicitate la coruperea electorală, fiindu-le stabilite pedepse cu închisoarea de 2 ani și 6 luni, respectiv de 2 ani, cu suspendarea executării pedepselor și stabilirea unei perioade de probațiune de 3 ani”, a comunicat PA.

Cei doi sunt Alexandr Martinovici (Sașa) și Oleg Crîlov, fost polițist.

Corpurile delicte, și anume 5 700 de lei, 100 de euro și 3 telefoane mobile, au fost confiscate în folosul statului.

Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție, în comun cu Inspectoratul Național de Investigații, în perioada iunie-octombrie 2024, Raisa Surdu ar fi activat în interesul Blocului Politic „Victorie/Победа”, afiliat unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor.

„Aceasta ar fi fost responsabilă de organizația primară din localitatea Dobrogea, municipiul Chișinău, și ar fi acționat împreună cu alți complici în cadrul unei scheme infracționale bine organizate, având drept scop influențarea alegătorilor și a susținătorilor pentru a-i determina să voteze într-un anumit mod în cadrul alegerilor prezidențiale și al referendumului republican constituțional din 20 octombrie 2024. Mai exact, inculpata colecta date cu caracter personal ale cetățenilor, potențiali alegători, în special din suburbia Dobrogea, inclusiv fotografii ale buletinelor de identitate. Aceste date erau ulterior încărcate într-un chatbot de pe Telegram, prin intermediul căruia erau deschise conturi bancare online, cu suportul tehnic al unei bănci din Federația Rusă. Prin intermediul acestor conturi erau efectuate transferuri de bani către alegători. Mijloacele bănești erau oferite pentru a determina alegătorii să voteze „Nu” la referendumul constituțional și, în cadrul alegerilor prezidențiale, să voteze pentru candidatul susținut de Blocul Politic „Victorie/Победа”, care urma să fie anunțat în ajunul scrutinului. În acest scop, inculpata racola membri în organizația teritorială, iar operațiunile tehnice, precum crearea conturilor, transferul și retragerea banilor, erau realizate cu ajutorul complicilor”, scrie PA.

Potrivit PA, una dintre persoanele racolate a fost o jurnalistă de la ZdG, „căreia inculpata i-a transmis personal mijloace bănești anterior transferate prin aplicația mobilă de banking și retrase cu ajutorul complicilor”.

ȘefiȘOR condamnat în trecut pentru furt

„Tanti Raia” apare în investigația sub acoperire „În slujba Moscovei” în calitate de președintă a organizației primare Dobrogea din cadrul blocului „Victorie”. „Raia” este, de fapt, Raisa Surdu, o pensionară de peste 70 de ani, originară din Bălți, care din iunie 2024 avea reședință temporară în satul Dobrogea din componența orașului Sîngera, o suburbie a capitalei.

Însușirea celor 1000 de lei din „salariul” reporterei sub acoperire, Măriuța Nistor, nu reprezintă o premieră pentru „tanti Raia”. Datele de pe portalul instanțelor de judecată arată că ea a fost găsită vinovată într-un dosar penal în care a fost învinuită că în 2016 a sustras din geanta unei persoane aflate într-o piață din capitală un portmoneu, valoarea căruia era de 450 de lei și care conținea 1300 de lei, două carduri bancare și actele de identitate.

Instanța a considerat „posibilă corectarea și reeducarea inculpatei fără izolarea acesteia de societate”, astfel, pentru furtul valoarea căruia ajunge la 1750 de lei, Surdu a primit o pedeapsă sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității cu durata de 210 ore.

În instanță, Raisa Surdu nu și-a recunoscut vina, explicând că dosarul a fost deschis „din răzbunare pentru denunțul unor polițiști care ar fi estorcat mită de la ea”.

Raisa Surdu însă nu și-a ispășit pedeapsa, întrucât instanța a decis, printr-o hotărâre din 2022, că „punerea în executare a pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității aplicată cetățenei Surdu Raisa poate reprezenta o abatere”, întrucât nu poate fi aplicată „persoanelor care au atins vârsta de pensionare”.

Furtul portmoneului care i se incriminează nu e singura mențiune a Raisei Surdu într-un dosar penal pentru furt sau pungășie. ZdG a constatat că Raisa Surdu a fost vizată în alte șapte dosare în care a fost cercetată pentru pungășie și în alte trei – pentru furt. Toate însă au fost clasate la faza de urmărire penală.

Datele publice arată că Raisa Surdu figurează în calitate de administratoare a Societății Romilor din Nordul Moldovei „CIANGO DROM”. Totodată, ea este fondatoare și administratoare la SRL „AGRODAV PRIM”, firmă care are drept domeniu declarat de activitate agricultura.

„Sașa”, șefiȘORul care a fost candidat al Partidului „Acasă Construim Europa”

În investigația „În slujba Moscovei”, îl vedem pe Alexandr (Sașa) în calitate de lider al organizației teritoriale (OT) 44, responsabil de coordonarea organizațiilor primare (OP) din suburbiile sectorului Botanica al Chișinăului. „Sașa” este Alexandr Martinovici și este implicat în politică de mai mulți ani.

Până a deveni președinte de OT, Alexandr Martinovici s-a vrut primar în una dintre suburbiile capitalei – Băcioi, candidând din partea partidului „Șansă”, afiliat lui Ilan Șor, la alegerile locale din noiembrie 2023. Tot atunci, Martinovici a vrut să fie și consilier municipal la Chișinău, fiind al 16-lea pe lista formațiunii.

În calitatea sa actuală de coordonator al robiȘORilor, Martinovici vorbește nu doar despre bani, ci și despre idei…

Alexandru: Dar voi ce, doar pentru bani veniți?

Raisa: Bineînțeles că pentru bani vin, Sașa, ei nu-ți vor spune. Bineînțeles că pentru bani vin.

Alexandru: Dar ce, pentru idee să veniți vă este greu?

Despre care idee vorbește Alexandru însă nu știm, pentru că nu a dezvoltat subiectul. Cert este că în 2021, înainte de a lucra pentru Șor, el a candidat pe listele Partidului „Acasă Construim Europa” (PACE) condus de Gheorghe Cavcaliuc, formațiune care, cel puțin la nivel declarativ, susține integrarea europeană a R. Moldova. Asta deși, la subiectul referendumului din 20 octombrie privind schimbarea Constituției în vederea aderării R. Moldova la Uniunea Europeană, Martinovici spune: „Voi trebuie să știți: un NU clar”.

Nu este însă singura contradicție ce apare în jurul numelui lui Martinovici. Dintr-o mașină de marca BMW X5, fabricată tot în una din țările membre ale Uniunii Europene – Germania, Alexandr împarte liste pentru a înregistra simpatizanții blocului „Victorie”. În portbagajul mașinii fabricate în UE, în care se plimbă Martinovici, acesta transportă și pliante cu dezinformare despre Uniunea Europeană.

În timp ce toată „Victoria” lui Șor vorbește limba „moldovenească”, Martinovici susține, într-o discuție privată, că învață limba română. „Eu tot învăț limba română, am lecții de șase ori pe săptămână”, i-a declarat Martinovici reporterei ZdG, Măriuța Nistor.

ȘefiȘOR pensionar MAI, cercetat penal

Oleg, care apare în investigația „În slujba Moscovei” în calitate de intermediar între numerarul din contul PromsviazBank (PSB) al reporterei ZdG sub acoperire și cash-ul înmânat de Raisa Surdu și care anterior a avut funcția pe care în prezent o exercită Martinovici, este, de fapt, Oleg Crîlov, fost polițist, astăzi, pensionar al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și donator al partidului „Șansă” în 2023 – a oferit formațiunii 10 mii de lei.

Activitatea de intermediere nu-i este străină nici dincolo de rețeaua lui Șor, întrucât este fondator și deține 33,3% din firma de producție și comerţ „NISEM” SRL, specializată în „activităţi de investigație şi protecție a bunurilor şi persoanelor, dar și intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri”. Crîlov mai are o firmă prin care „investighează şi protejează bunurile şi persoanele ” – Societatea pe Acțiuni „OLVAN”.

Datele publice arată că în 2017, Oleg Crîlov a fost tras la răspundere penală pentru păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a munițiilor. Potrivit sentinței, Crîlov, deținând legal în posesie o armă, a manifestat neglijență și a încălcat regulile de păstrare a munițiilor. Crîlov a păstrat munițiile într-un rucsac aflat în portbagajul mașinii sale, care a ajuns în posesia unei persoane terțe ce a încercat să părăsească țara prin Aeroportul Internațional Chișinău, având munițiile, considerate letale, în bagajul de mână. În 2017, Judecătoria Chișinău i-a aplicat o amendă. Suma amenzii este blurată în sentința publicată de portalul instanțelor de judecată. Ea a devenit definitivă, pentru că nu a fost contestată la Curtea de Apel Chișinău.

Joi, 10 octombrie, Ziarul de Gardă a dezvăluit cum a pătruns din nou în rețeaua lui Ilan Șor. Timp de trei luni am documentat din interior cu ajutorul unei camere ascunse cum circulă banii și cum sunt racolați și ademeniți oamenii care lucrează pentru Ilan Șor, în slujba Moscovei. Miza – deturnarea cursului european al țării prin compromiterea referendumului din 20 octombrie și votul pentru un candidat susținut de Șor, care urmează să fie anunțat cu doar o zi înaintea scrutinului.