Atacurile hibride rusești împotriva Europei se intensifică, declară Emmanuel Macron

Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat că amenințarea atacurilor hibride din partea Rusiei împotriva Europei și Franței s-a intensificat. Într-o conferință de presă la Palatul Elysee, Macron a declarat că a comandat crearea unui plan de protejare a infrastructurii critice și a siturilor industriei de apărare în fața acestei amenințări, conform BBC.

Emmanuel Macron a spus că Franța a fost ținta atacurilor hibride rusești în ultimele săptămâni, care nu vor rămâne „fără răspuns”.

Un număr tot mai mare de lideri europeni au avertizat că Rusia ar putea pregăti atacuri pentru a-și testa angajamentul de a sprijini Ucraina.

Războiul ar putea veni. Suntem pregătiți psihologic?

Războiul hibrid sau atacurile hibride sunt termeni generali care tind să descrie metode non-militare, de exemplu atacuri cibernetice, sabotaj sau dezinformare, concepute pentru a exercita presiune și a destabiliza un adversar.

Acestea sunt adesea folosite folosind intermediari, dar Rusia neagă întotdeauna implicarea în astfel de atacuri, în ciuda dovezilor tot mai numeroase care arată contrariul.

Președintele francez a vorbit cu jurnaliștii după o întâlnire cu liderii partidelor pentru a discuta impactul asupra securității al războaielor din Orientul Mijlociu și Ucraina.

Macron a menționat atacul cu drone de luna trecută asupra aeroportului din Leipzig, Germania, atribuit Rusiei, și remarcile premierului polonez Donald Tusk, care sugerează că Rusia plănuiește atacuri cu drone și rachete împotriva Poloniei și a altor țări de pe flancul estic al NATO.

„În ultimele săptămâni, amenințarea hibridă rusă împotriva europenilor și împotriva Franței s-a intensificat. Intenția este de a ne intimida și de a zădărnici efortul nostru de a sprijini Ucraina. Rezultatul va fi exact opusul. Nu suntem intimidați pentru că știm că securitatea noastră de astăzi și de mâine este în joc în Ucraina”, a spus el.

Joi, 17 septembrie, Tusk le-a spus parlamentarilor polonezi că planurile Rusiei includ atacuri cu drone și rachete asupra țărilor care susțin Ucraina. El a spus că există un „risc real” al unor astfel de atacuri pe teritoriul țărilor NATO, Moscova susținând apoi că acestea au fost „accidentale”, într-o încercare de a diviza alianța.

Duminica trecută, o dronă rusească a lovit un tren de pasageri în apropierea frontierei dintre Ucraina și Polonia, la scurt timp după ce fostul prim-ministru britanic Boris Johnson și înalți oficiali europeni din domeniul securității au trecut pe aceeași linie.

Ucraina a declarat că toți pasagerii au fost evacuați cu doar câteva minute înainte de atacul de la Iahodin, care a afectat locomotiva trenului. De asemenea, au existat o serie de incendii suspecte la instalații de apărare din Italia până în Estonia, unele dintre țările afectate dând vina pe Rusia.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat în repetate rânduri că Rusia nu intenționează să atace Europa, dar ministrul de externe Serghei Lavrov a avertizat națiunile europene să nu trimită trupe în Ucraina, ceea ce ar fi perceput de Rusia ca o declarație de război.

„Dacă Europa atacă Rusia, va fi un război complet diferit și va fi foarte scurt”, a spus el.

Între timp, vineri, Rusia a reiterat avertismentul său adresat Regatului Unit că orice instalații militare britanice din Ucraina folosite pentru a ataca teritoriul rusesc sunt „ținte legitime”.

Și-a rezervat dreptul de a lua „contramăsurile necesare” ca răspuns la „poziția extrem de conflictuală a Regatului Unit față de Ucraina”, referindu-se la furnizarea de drone și alte sisteme de arme către Kiev.

Macron a abordat și situația energetică, afirmând că guvernul a fost însărcinat cu protejarea infrastructurii critice și a „celor mai sensibile” situri din industria de apărare și tehnologie împotriva atacurilor cu drone și cibernetice.

De asemenea, el a anunțat că Franța va convoca o reuniune a G7 pentru a discuta despre energie și a ridica problema stocurilor de gaze cu Comisia Europeană.

„În următoarele săptămâni, vom avea o reuniune G7 dedicată acestor probleme energetice, atât pentru a consolida cooperarea, cât și pentru a evita tensiunile inutile dintre țările G7 și principalii noștri parteneri”, a declarat Macron.