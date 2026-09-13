Val de dezinformare la începutul perioadei electorale pentru alegerile din Găgăuzia. Autoritățile centrale, prezentate exclusiv negativ de zeci de surse

Înaintea alegerilor pentru funcția de bașcan și pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, care vor avea loc pe 15 noiembrie 2026, în spațiul public sunt distribuite numeroase falsuri și manipulări despre situația politică și juridică din autonomie. Mesajele promovează, între altele, ideea că autoritățile de la Chișinău ar modifica ilegal regulile electorale, ar prelua controlul asupra GRT (furnizorului public de televiziune și radio din Găgăuzia) și ar folosi reforma administrației publice locale pentru a limita drepturile locuitorilor din regiune.

În realitate, modificările legislației electorale au fost adoptate după hotărârea Curții Constituționale, reforma GRT urmărește alinierea instituției la standardele naționale și europene privind independența editorială, iar reforma APL se desfășoară la nivelul întregii republici, potrivit unei analize StopFals.md.

Activități intense și sincronizate la începutul perioadei electorale

Stopfals.md a analizat mesajele distribuite în perioada 26 august – 3 septembrie, adică la începutul perioadei electorale pentru alegerile din Găgăuzia.

Analiza indică o activitate intensă și coordonată a mai multor canale și conturi de pe Telegram și alte platforme, multe dintre care distribuie în permanență narațiuni pro-Kremlin. Mesajele au fost publicate deseori în serii, la intervale scurte, uneori cu texte aproape identice, fiind preluate și retransmise de mai multe surse. În anumite cazuri, aceeași temă a fost amplificată simultan de conturi și canale diferite, pentru a crea impresia că acuzațiile și scenariile promovate reprezintă poziții larg împărtășite în regiune.

Cele mai active perioade au coincis cu momente importante pentru stabilirea alegerilor și pentru dezbaterile privind statutul și competențele autonomiei. În centrul acestei campanii s-au aflat acuzațiile că autoritățile de la Chișinău ar încerca „să preia controlul” asupra Găgăuziei, să limiteze atribuțiile autonomiei și să influențeze rezultatul alegerilor.

Principalul subiect – modificarea cadrului electoral

Cele mai multe falsuri și manipulări au vizat modificarea Codului electoral în ce privește modul de organizare a alegerilor din Găgăuzia. Unele surse au afirmat că modificările sunt neconstituționale și ar putea provoca conflicte politice. „Chișinăul a modificat regulile alegerilor din Găgăuzia pentru a influența rezultatele.

Mai mult, amendamentele la Codul Electoral privind organizarea alegerilor în autonomie, introduse de deputații PAS, contravin Constituției și Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei. Experții spun că acest lucru ar putea duce la un conflict politic”, scrie canalul de Telegram Alb și Negru, într-o postare intitulată „Găgăuzia la un pas de conflict”.

Într-un context similar, Sputnik Moldova îl citează pe comentatorul Anatol Dubrovschi, susținând că modificările la Codul electoral ar încălca prevederile constituționale și ar îngrădi drepturile autonomiei. „Adoptarea de către autoritățile centrale a modificărilor la Codul electoral privind alegerile din Găgăuzia contravine direct Constituției Republicii Moldova și încalcă drepturile autonomiei. (…) Dubrovschi a remarcat că o asemenea abordare a Chișinăului constituie o încălcare directă a normelor legale, având drept scop restrângerea treptată a competențelor autonomiei găgăuze”.

Și activistul din regiune Ivan Bessarab susține că modificările ar fi fost ilegale, cu scopul de a elimina persoanele incomode Chișinăului. „Puterea neconstituțională din Moldova, aflată la guvernare din 2016, a modificat ilegal sistemul electoral din Găgăuzia, cu scopul de a exclude din alegeri „verișorii răi”, care nu vor să danseze după cum le cântă Chișinăul”.

Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, a revenit în spațiul public cu acuzații și scenarii panicarde despre pretinsul „pericol al implicării Găgăuziei în jocuri geopolitice” și presiunile Chișinăului asupra Găgăuziei.

„Aceste narațiuni reprezintă o continuare a unei campanii care durează de câteva luni, prin care anumite forțe din regiune se opun soluțiilor identificate de Chișinău pentru a debloca criza politică din autonomie și a organiza alegeri în Găgăuzia, în condițiile în care mandatul Adunării Populare a expirat încă la sfârșitul anului trecut, iar Evghenia Guțul, bașcana aleasă în 2023, a fost condamnată penal și își ispășește pedeapsa în penitenciar de mai bine de un an.

Amintim că la 9 iulie 2026 Curtea Constituțională (CC) a hotărât că autonomia de care se bucură regiunea nu se poate extinde asupra unor domenii precum reglementarea și organizarea alegerilor, pe care Constituția le rezervă parlamentului sau instituțiilor naționale. La 25 august, Parlamentul a votat în lectură finală modificări ale Codului electoral care reglementează modul de organizare a alegerilor în regiune, fiindu-i atribuit un rol mai mare Comisiei Electorale Centrale (CEC), care anterior nu participa în acest proces”, scrie StopFals.

Stopfals.md a demontat și anterior dezinformări legate de situația din Găgăuzia și a explicat că, în realitate, hotărârea CC n-a anulat și nu conține prevederi care ar amenința statutul de autonomie al Găgăuziei. Curtea a analizat unele prevederi ale legii care țin de atribuțiile autorităților regionale și de modul de formare a mecanismului electoral. Prin hotărârea sa definitivă, CC a declarat neconstituționale unele articole din Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), care atribuiau autonomiei dreptul de a aproba propria Comisie Electorală Centrală, instituție care activează în paralel cu Comisia Electorală Centrală a R. Moldova în calitate de organ independent de Chișinău.

Statutul special al Găgăuziei în calitate de unitate teritorială autonomă a găgăuzilor ca parte integrantă şi inalienabilă a R. Moldova este prevăzut de articolul 111 din Constituţia R. Moldova și de Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei din 23 decembrie 1994.

Ulterior, parlamentul nu a făcut decât să îndeplinească prevederile hotărârii Curții Constituționale și să adopte cadrul normativ necesar pentru organizarea alegerilor.

Falsul despre stabilirea datei alegerilor bașcanului

Un alt fals promovat de unele canale de Telegram precum Sputnik Молдова 2.0 și Молдавская политика a fost că CEC a stabilit organizarea alegerilor pentru funcția de bașcan pentru data de 15 noiembrie, „ocolind autoritățile autonomiei”.

Activistul civic din regiune Mihail Vlah, citat de Gagauznews și ГРТ: Гагаузский Реальный Телеграм, la fel a acuzat CEC că ar fi încălcat prevederile legale la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de bașcan.

În realitate, CEC a stabilit data alegerilor în conformitate cu prevederile articolului 159 al Codului electoral, după ce Adunarea Populară de la Comrat nu a reușit să ia o decizie în acest sens.

„Până la adoptarea hotărârii CEC, Comisia nu a recepționat un răspuns din partea Adunării Populare a Găgăuziei. Totodată, Adunarea Populară a întreprins trei tentative de examinare a subiectului, în ședințele din 17 și 26 august și 1 septembrie 2026, însă o hotărâre privind stabilirea datei alegerilor nu a fost adoptată. În aceste condiții, pentru respectarea cadrului legal și a termenelor prevăzute de legislația electorală, Comisia Electorală Centrală a stabilit desfășurarea alegerilor pentru funcția de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei pentru duminică, 15 noiembrie 2026”, potrivit CEC.

Deranjați că GRT nu va mai fi controlat de Adunarea Populară

Modificările recente la Codul Serviciilor Media Audiovizuale, care aliniază activitatea companiei publice regionale media GRT la normele naționale și standardele internaționale, la fel sunt prezentate manipulator. Deputatul socialist în Parlamentul R. Moldova, Vladimir Odnostalco, le-a calificat ca „atentat la adresa autonomiei Găgăuziei și la spațiul informațional al regiunii”, pus la cale de putere pentru a “fortifica controlul asupra mass-mediei publice”. A reluat acuzațiile legate de aceste modificări și activistul civic din regiune Roman Tiutin.

Stopfals.md a demontat recent falsuri și manipulări similare. De fapt, modificările urmează să-i sporească independența editorială și să armonizeze activitatea companiei publice de televiziune și radio GRT cu prevederile aplicabile ale activității furnizorului public național de servicii media „Teleradio-Moldova”, precum și cu standardele europene în materie de libertate a presei.

Reforma APL, un alt subiect de falsuri

Este exploatată în scop de dezinformare și reforma administrației publice locale.

Potrivit fostului deputat PSRM Fiodor Găgăuz, citat de canalul de Telegram Enewsmd.online, în urma acestei reforme locuitorii vor fi obligați să facă drumuri lungi și, respectiv să suporte cheltuieli mari pentru a-și rezolva problemele. În același timp, o fostă funcționară de la Comrat, Olga Mitioglo, a afirmat că reforma APL ar fi experimentată în Găgăuzia, iar autoritățile centrale s-ar folosi de faptul că în regiune nu funcționează organele puterii locale.

În realitate, reforma APL (cunoscută și ca procesul de amalgamare) are loc pe întreg teritoriul R. Moldova și are ca scop reducerea fragmentării administrative în condițiile în care peste 87% dintre primării au sub 3000 de locuitori, ceea ce limitează capacitatea acestora de a atrage investiții și de a furniza servicii publice eficiente.

Stopfals.md a demontat și dezinformarea precum că în urma amalgamării va fi îngreunat accesul cetățenilor la servicii administrative. De fapt, conceptul reformei prevede că serviciile publice vor rămâne accesibile la nivel local.

Potrivit documentului, în clădirile fostelor primării sau în puncte strategice din localitățile absorbite vor fi deschise Centre Unificate de Prestare a Serviciilor (CUPS), astfel ca oamenii să nu fie nevoiți să se deplaseze pe distanțe mari către noua primărie. Prin acest sistem de ghișeu unic, cetățenii vor putea accesa peste 600 de servicii publice, inclusiv în format digital.

Krasnoselski, „apărătorul” Găgăuziei

În dezbaterile legate de situația politică din autonomia găgăuză s-a implicat și liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, încercând să arate că autoritățile de la Chișinău nu ar fi de bună credință.

„Ce rost mai are să încheiem acorduri cu Chișinăul, dacă orice instanță din Moldova le poate anula? Așa cum a anulat statutul corespunzător al autonomiei Găgăuziei și drepturile prevăzute de acest statut”, a afirmat Krasnoselski, citat de canale de Telegram dedicate regiunii transnistrene (Новости Приднестровья | ПМ, Ящик Пандоры) și de sursa propagandistică Канал5, controlată de Ilan Șor.

„De fapt, nu este vorba despre „orice instanță”, ci despre Curtea Constituțională. Așa cum am arătat mai sus, hotărârea CC nu conține prevederi care ar anula ori ar amenința statutul autonom al Găgăuziei”, conform StopFals.

„Pericolul” Unirii cu România, readus pe tapet

Printre falsurile și manipulările legate de situația din Găgăuzia a revenit și narațiunea despre „forțarea” Unirii R. Moldova cu România, iar comentatorul Anatol Dubrovschi, citat de Canal5, a declarat că s-ar dori „distrugerea autonomiei găgăuze, deoarece împiedică unirea cu România”.

Această narațiune nu este nouă. Stopfals.md a arătat recent că ea rezonează cu campania de dezinformare care s-a intensificat în vara curentă, după „aprobarea tacită” de către Camera Deputaților a Parlamentului României a unui proiect de lege privind Unirea cu R. Moldova, propus de partidul pro-rus S.O.S. România, condus de Diana Șoșoacă. Expertul Andrei Curăraru consideră că acest subiect este folosit intenționat pentru a le induce locuitorilor din regiunea găgăuză senzația de pericol.

De la Comrat la Moscova

În ultimii ani, Stopfals.md a analizat și a destructurat numeroase narațiuni promovate atât de politicieni locali, cât și de oficiali ruși, inclusiv „tăierea bugetului” Găgăuziei, lipsirea locuitorilor din regiune de gaze ieftine și suplimente la pensie, și o pretinsă „blocadă economică” a regiunii.

Repetarea acestor falsuri, dar și apariția unor afirmații similare în jurul unor subiecte diferite, urmăresc să transmită aceeași idee: că autoritățile de la Chișinău ar ataca autonomia, i-ar restrânge competențele și ar acționa împotriva intereselor locuitorilor din regiune.

În perioada premergătoare alegerilor, astfel de narațiuni contribuie la alimentarea neîncrederii în instituțiile statului și în procesul electoral, la accentuarea tensiunilor dintre autonomie și autoritățile centrale și la prezentarea alegerilor drept un proces din start viciat sau controlat de Chișinău, iar unele voci din autonomie au început deja să îndemne la boicotarea lor.