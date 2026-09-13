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Elevii din R. Moldova au obținut medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Limba Engleză

Sursa: mec.gov.md

Lotul olimpic național al R. Moldova a câștigat medalia de bronz la proba pe echipe și trei mențiuni de onoare la probele individuale, în cadrul Olimpiadei Internaționale de Limba Engleză, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

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Competiția s-a desfășurat în perioada 6-12 septembrie, la Suceava, România, reunind 136 de elevi din 14 țări.

La proba pe echipe, elevii noștri au ocupat locul al III-lea, după ce au realizat și prezentat un proiect multimedia bazat pe romanul „The Hate U Give” de Angie Thomas.

Lotul olimpic național al R. Moldova a fost format din patru elevi:

  • Alexandra Dumbrăveanu, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Bălți;
  • Nicoleta Caraji, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Edineț;
  • Gabriela Gaberi, elevă în clasa a XI-a la Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” din Chișinău;
  • Andreea Darii, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău.

Echipa R. Moldova a fost pregătită de Viorica Lifari, doctor în filologie, și Alina Legcobit, lector universitar, ambele de la Universitatea de Stat din Moldova.

„La probele individuale, Nicoleta Caraji, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Edineț, Andreea Darii, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău, și Gabriela Gaberi, elevă în clasa a XI-a la Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” din Chișinău, au obținut mențiuni de onoare”, informează MEC.

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare a adresat mulțumiri membrilor Consiliului Olimpic Republican la Limba engleză pentru dedicație și implicare în pregătirea lotului olimpic național.

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