Inculpatul Vladimir Andronachi, la tratament în Viena în ziua în care urma să fie audiat în instanță. Avocatul său a prezentat un certificat medical în limba germană

Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi nu s-a prezentat la ședința de judecată din 11 septembrie, în dosarul în care este acuzat de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Avocatul său a prezentat instanței un certificat medical în limba germană și a declarat că Andronachi se află la tratament în Viena, unde ar urma să fie supus unor intervenții chirurgicale. Procurorul de caz a pus însă la îndoială documentul prezentat, iar instanța a întrerupt ședința până pe 21 septembrie.

La începutul ședinței din 11 septembrie, Vladimir Moșneaga, fost procuror, astăzi avocatul lui Vladimir Andronachi, a prezentat un certificat medical în limba germană, astfel motivând absența clientului său. Apărătorul a solicitat ca ședința să se desfășoare în lipsa inculpatului. Potrivit lui Moșneaga, Andronachi se află la tratament în Austria.

Vladimir Moșneaga, avocatul lui Vladimir Andronachi

„Dumnealui a făcut mai multe investigații la medicii din R. Moldova, care i-au recomandat să meargă la tratament în Viena pentru două intervenții chirurgicale. De ce în Viena? Pentru că dumnealui are asigurare medicală acolo”, a susținut Moșneaga.

Potrivit avocatului său, Andronachi se află în Viena, începând cu data de 1 septembrie și va reveni peste o săptămână.

„Dumnealui cere examinarea cauzei penale în lipsa sa, dar nu refuză de a face declarații. Va veni și va face declarații”, a dat asigurări Vladimir Moșneaga.

Celălalt inculpat în dosar, Anatolie Blonschi, considerat de acuzare complicele lui Andronachi, a fost prezent la ședința de judecată. Acesta, dar și avocata sa, au declarat că sunt de acord ca ședința să continue în absența lui Vladimir Andronachi.

Anatolie Blonschi, inculpat

Procurorul de caz, Gheorghe Iapără, a pus la îndoială veridicitatea certificatului medical din Viena, Austria.

„Nu știu ce să zic. E în limba germană, într-o limbă pe care eu nu o cunosc”, a punctat Iapără.

Magistratul Gheorghe Balan a dispus întreruperea ședinței de judecată pentru data de 21 septembrie.

Procurorul a remarcat că Andronachi urma să fie audiat în cadrul ședinței din 11 septembrie și că, anterior, solicitase timp suplimentar pentru a se pregăti.

Gheorghe Iapără, procurorul de caz

„Astăzi urma să dea declarații, dar nu s-a prezentat. Data trecută a cerut timp suplimentar pentru ca să se pregătească de audiere și iată-l astăzi, absent. Nu înțeleg ce se întâmplă. Totodată, el are cerere depusă anterior pentru ca ședința să se desfășoare în lipsa lui și instanța acceptase această cerere”, a declarat procurorul Iapără pentru ZdG.

Andronachi este învinuit de comiterea infracțiunii de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea banilor. Prejudiciul imputat în episodul de escrocherie se ridică la 26 de milioane de lei.

Anatolie Blonschi este acuzat de complicitate la spălarea banilor. Potrivit acuzării, suma în cazul acestuia este de aproximativ 600 de mii de euro.

Andronachi riscă pedepse de 10 și 15 ani de închisoare pentru infracțiunile care îi sunt imputate, iar Blonschi riscă până la 10 ani de detenție.

Natalia Bayram, avocata lui Anatolie Blonschi, a declarat că clientul său pledează nevinovat.

Natalia Bayram, avocata lui Anatolie Blonschi

„Clientul meu a făcut declarații deja, a fost audiat în instanță. Referitor la învinuirea ce i se aduce privind spălarea banilor, dânsul pledează nevinovat. A prezentat contractele necesare, care atestă transferul banilor, tranzacțiile efectuate. El pledează nevinovat. El se prezintă la fiecare ședință. Poziția dânsului a fost expusă. I-au fost adresate atât întrebări din partea procurorului, cât și a apărării”, a punctat Bayram.

ZdG l-a contactat în repetate rânduri pe avocatul lui Vladimir Andronachi, Vladimir Moșneaga, pentru a afla cum pledează clientul său, ce probleme de sănătate are și dacă va fi prezent la următoarele ședințe de judecată. Până la momentul publicării, avocatul nu a răspuns apelurilor și mesajelor ZdG.