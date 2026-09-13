Ceață pe traseul Chișinău–Leușeni: Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență

Pe unele porțiuni ale traseului M-1 Chișinău–Leușeni se circulă în condiții de ceață densă, care reduce vizibilitatea, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP). Anterior, meteorologii au emis cod galben de ploi puternice pentru duminică, 13 septembrie.

De asemenea, în mai multe regiuni ale țării se înregistrează precipitații sub formă de ploaie, iar carosabilul umed poate favoriza derapajele și reduce vizibilitatea în trafic.

Polițiștii INSP recomandă conducătorilor auto să manifeste atenție sporită, să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum, să păstreze o distanță suficientă între vehicule și să evite manevrele bruște.

„Circulați cu prudență sporită și conectați luminile de întâlnire. Fiți atenți la drum și adaptați viteza la condițiile de deplasare”, îndeamnă IGP.

O atenție deosebită este necesară pe sectoarele de drum cu risc sporit de producere a accidentelor, precizează Poliția.