Vacanța familiei prezidențiale: Igor Dodon și cu prima doamnă se odihnesc în Rusia, copiii – în Turcia

În acest an familia prezidențială își petrece vacanța separat. Dacă de la începutul acestei săptămâni președintele Igor Dodon, împreună cu prima doamnă, Galina Dodon, se află la un sanatoriu din Federația Rusă, copiii șefului statului se odihnesc în Turcia, alături de fratele lui Igor Dodon, plecați încă de la mijlocul lunii curente.

Igor Dodon susține că își contiună investigațiile la un sanatoriu din apropierea capitalei Federației Ruse, ce au fost întrerupte în luna martie, atunci când în R. Moldova a fost confirmat primul caz de coronavirus.

„Sunt în Federația Rusă. Continui investigațiile la un sanatoriu, care, apropo, le-am început în luna martie, dar atunci am fost nevoit pe data de 8 martie să revin de urgență acasă, a fost primul caz de COVID-19. Dar foaia a rămas deschisă și împreună cu soția am venit aici pentru a finaliza investigațiile. Copiii sunt în Turcia împreună cu fratele meu. Eu cred că este unu lucru normal atunci când am promis copiilor, am promis soției că vor avea și ei parte de odihnă”, a declarat Dodon în cadrul emisiunii „Președintele răspunde”.

Șeful statului a adăugat că la revenirea în Republica Moldova va sta câteva zile în izolare și împreună cu prima doamnă, și copiii vor da testul pentru COVID-19.

Ultima dată, cel puțin din informațiile publice, familia prezidențială s-a odihnit în Turcia în vara lui 2017. Atunci, șeful statului a publicat o poză din avion, iar Ziarul de Gardă a reușit să afle că Igor Dodon și familia s-au odihnit în unul dintre cele mai luxoase hotele din Turcia, Maxx Royal Belek, unde un sejur costă de la 4600 de Euro în sus. Ulterior, șeful statului a menționat că odihna i-a fost organizată de consulul onorific al Republicii Moldova în Antalya, care inițial nu știa nimic despre aceasta. Ulterior, șeful statului menționa un alt hotel la care ar fi stat în timpul sejurului.