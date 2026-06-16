Va dura „săptămâni” până se va relua tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, declară cel mai mare operator de petroliere pentru FT

Armatorii de nave nu vor relua tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz timp de câteva săptămâni, până când nu vor fi încrezători că acordul SUA-Iran este „semnificativ”, a declarat directorul executiv al companiei japoneze Mitsui O.S.K. Lines, într-un interviu publicat marți, 16 iunie, pentru Financial Times, citat de Reuters.

Războiul din Iran, care a început pe 28 februarie, cu atacuri americane-israeliene, a oprit în mare măsură transportul pe ruta de tranzit pentru aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate, precum și produse precum aluminiu și uree.

Mitsui O.S.K., una dintre cele trei mari companii de transport maritim din Japonia, are o flotă de peste 900 de nave, inclusiv nave comerciale, petroliere și feriboturi.

„Ceea ce va trebui să se pună în aplicare nu este doar un simplu acord între țările relevante, ci trebuie să fie concret și transpus în situațiile reale din Strâmtoarea Ormuz, astfel încât companiile de transport maritim să se poată simți confortabil să îl încheie”, a declarat Jotaro Tamura de la Mitsui O.S.K. pentru FT înainte ca președintele american Donald Trump să anunțe un acord pentru a pune capăt războiului din Iran.

„Având în vedere experiențele din ultimele două luni, cred că este rezonabil să presupunem că ar putea dura cel puțin câteva săptămâni sau, dacă nu chiar o lună”, a declarat Tamura pentru ziar.

Finalizarea acordului dintre Washington și Teheran nu a schimbat opinia lui Tamura, se arată în raportul FT.

Președintele Donald Trump a declarat într-o postare pe Truth Social că navele încărcate cu petrol încep să iasă din strâmtoare, „mergând de-a lungul «Autostrăzii» de Sud, care este complet sigură și neatinsă”.

Pakistanul a anunțat că a fost încheiat un acord între Statele Unite și Iran, precum și că s-a convenit asupra unei încetări a focului în regiune, inclusiv în Liban. Ulterior, Trump a anunțat reluarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz și încetarea blocadei maritime împotriva Iranului. Teheranul a confirmat, de asemenea, acest lucru. Cu toate acestea, detaliile exacte ale acordului rămân în continuare necunoscute.