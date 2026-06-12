Petrolul se apropie de minimul ultimelor două luni, pe fondul unui acord iminent de pace dintre SUA și Iran

Un memorandum între SUA și Iran pentru a opri războiul din Golf ar putea fi semnat chiar duminică, 14 iunie, a declarat vineri o sursă occidentală pentru Reuters, Geneva apărând ca cel mai probabil loc de desfășurare. Agenția de știri iraniană Fars, însă, citând o sursă apropiată negocierilor, a negat aceste speculații.

Președintele american Donald Trump și-a anulat joi amenințarea cu atacurile aeriene, în timp ce agenția de știri iraniană Mehr a relatat că negocierile finale privind memorandumul se vor concentra pe probleme nucleare și economice, dar vor exclude discuțiile despre programul de rachete al Iranului.

Între timp, agenția de știri iraniană IRNA a declarat că discuțiile nucleare vor avea loc în termen de 60 de zile de la semnarea unui memorandum.

„Titlurile alimentează din nou piața, pe măsură ce crește încrederea că se va ajunge la un acord și se va redeschide Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Tamas Varga, analist la PVM Oil Associates.

Avertismentul este însă că stocurile globale și regionale de petrol sunt încă scăzute și ar putea scădea, chiar și în cazul unui acord, deoarece ar fi nevoie de timp pentru a asigura fluxuri neîntrerupte de petrol, a adăugat el.

Joi, 11 iunie, Iranul a anunțat închiderea completă a strâmtorii, spunând că va trage asupra oricărei nave care încearcă să treacă prin calea navigabilă. Traficul prin strâmtoare, care transportă în mod normal o cincime din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate, a fost extrem de limitat ca urmare a războiului.

Armata americană a declarat însă pe rețelele de socializare că navele comerciale au continuat să tranziteze calea navigabilă.

„Credem că piața va atinge un punct de inflexiune la sfârșitul lunii iulie, dacă nu vedem reluarea fluxurilor de petrol înainte de această dată. Acesta este momentul în care nivelurile stocurilor și cererea sezonieră mai puternică împing prețurile semnificativ mai sus, spre 120-130 de dolari pe baril”, au declarat analiștii ING într-o notă.

Goldman Sachs și-a redus previziunile medii pentru Brent în 2027 la 80 de dolari pe baril, pe fondul unei oferte mai mari și al unei cereri mai mici, dar se așteaptă ca prețurile să depășească media din 2025, pe fondul acumulării de stocuri comerciale de petrol din OCDE și al unei prime de securitate pentru întreruperi.

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OCDE) și-a redus joi previziunile pentru creșterea cererii mondiale de petrol în 2026 la 970.000 de barili pe zi, față de nivelul anterior de 1,17 milioane de barili pe zi – a doua revizuire descendentă consecutivă.

Grupul de producători a mai declarat că, în cele din urmă, consumul își va reveni. Se așteaptă ca cererea de petrol în 2027 să crească cu 1,73 milioane de barili pe zi, cu 190.000 de barili pe zi față de prognoza anterioară.