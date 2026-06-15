Statele Unite și Iranul au anunțat că au ajuns la un acord de pace. Semnarea acestuia este prevăzută pentru vineri, la Geneva

Pakistanul a anunțat că a fost încheiat un acord între Statele Unite și Iran, precum și că s-a convenit asupra unei încetări a focului în regiune, inclusiv în Liban. Ulterior, Trump a anunțat reluarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz și încetarea blocadei maritime împotriva Iranului. Teheranul a confirmat, de asemenea, acest lucru. Cu toate acestea, detaliile exacte ale acordului rămân în continuare necunoscute, notează BBC.

„În urma unor negocieri intensive, avem plăcerea să anunțăm încheierea unui acord de pace între Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran. Ambele părți au declarat încetarea imediată și definitivă a ostilităților militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, a scris pe rețeaua socială X prim-ministrul Pakistanului, Shahbaz Sharif.

Potrivit acestuia, ceremonia oficială de semnare a acordului va avea loc vineri, 19 iunie, în Elveția.

Pakistanul, care a acționat ca mediator în negocierile dintre SUA și Iran, a mulțumit Washingtonului și Teheranului, precum și Qatarului, Arabiei Saudite și Turciei, care au contribuit la obținerea acordului.

„Acum, după ce s-a ajuns la un acord, mediatorii vor organiza în această săptămână o serie de întâlniri. Aceste discuții, care vor preceda punerea în aplicare a acordului, vor crea baza pentru negocierile tehnice și pentru ceremonia oficială de semnare”, a adăugat Sharif.

Donald Trump a scris pe rețeaua sa socială Truth Social că „acordul cu Iranul este finalizat”.

„Felicitări tuturor! Prin prezenta autorizez pe deplin deschiderea Strâmtorii Ormuz pentru navigație fără taxe și, concomitent, autorizez ridicarea imediată a blocadei maritime impuse de Forțele Armate ale SUA. Nave ale întregii lumi, porniți motoarele. Să curgă petrolul!”, a adăugat el.

Ulterior, într-o discuție cu jurnaliștii, Trump a precizat că Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă după semnarea acordului cu Iranul.