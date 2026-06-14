Trump: acordul dintre SUA și Iran va fi semnat astăzi, iar Strâmtoarea Ormuz va fi „deschisă tuturor”. Teheranul exprimă însă rezerve privind termenul

Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, a declarat că un acord pentru încetarea confruntărilor dintre Statele Unite și Iran urmează să fie semnat duminică, 14 iunie. Teheranul, însă, a pus sub semnul întrebării calendarul anunțat. Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a afirmat că Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul energiei la nivel mondial, va fi „deschisă tuturor” după încheierea acordului, scrie BBC.

Sâmbătă, 13 iunie, și Pakistanul, unul dintre principalii mediatori ai negocierilor, a transmis că finalizarea acordului este „probabilă în următoarele 24 de ore” și că autoritățile se pregătesc pentru „semnarea electronică” a documentului.

Înainte de declarațiile lui Trump, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, s-a arătat rezervat în privința termenului anunțat.

„Va trebui să așteptăm și să vedem data exactă a semnării memorandumului de înțelegere, deși aceasta nu va fi mâine”, a spus oficialul iranian.

Potrivit presei iraniene, o delegație din Qatar, un alt stat implicat în medierea negocierilor, a ajuns duminică, 14 iunie, la Teheran. Totuși, publicația menționează că eu este clar dacă această vizită va influența calendarul semnării acordului.

Într-o postare publicată sâmbătă, 13 iunie, pe platforma Truth Social, Trump a scris: „Acordul este programat să fie semnat mâine, iar imediat după semnare, Strâmtoarea Hormuz va fi DESCHISĂ TUTUROR.”

Făcând aparent referire la stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului, liderul american a adăugat că, „la momentul potrivit, când totul va fi calm, vom intra și vom prelua praful nuclear”, care ulterior va fi distrus.

BBC adaugă că, de zeci de ani, Iranul este acuzat de statele occidentale că încearcă să dezvolte arma nucleară. Teheranul respinge aceste acuzații și susține că programul său nuclear are scopuri exclusiv pașnice, precum producerea de energie electrică și cercetarea științifică.

Trump a avertizat, de asemenea, că, dacă lucrurile nu se vor rezolva „rapid, ușor și fără probleme”, Washingtonul dispune de „alternativa supremă, care sperăm să nu mai fie folosită niciodată”.

Anterior, premierul pakistanez, Shehbaz Sharif, a declarat că „suntem mai aproape ca niciodată de un acord de pace”.

„Cu finalizarea acordului așteptată, cel mai probabil, în următoarele 24 de ore, Pakistanul se pregătește pentru semnarea electronică a acestuia, urmată de discuții tehnice la nivel de experți săptămâna viitoare”, a scris Sharif pe platforma X.

Israelul nu este parte a acordului dintre SUA și Iran și a anunțat că va continua operațiunile împotriva Hezbollah ca răspuns la atacurile grupării asupra nordului Israelului.

Duminică,14 iunie, autoritățile israeliene au emis ordine de evacuare pentru 29 de localități din sudul Libanului, măsură care precede de regulă lovituri aeriene.