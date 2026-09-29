VIDEO Ședința CSM. Consiliul a acceptat cererea de demisie a inspectoarei-judecătoare Alla Stroici. A fost anunțat concurs pentru suplinirea postului vacant

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au convocat marți, 29 septembrie, în ședință. Aceștia au examinat 13 subiecte, printre care aprobarea proiectului de buget al Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2027 şi estimărilor pentru anii 2028-2029.

UPDATE 14:30 CSM a acceptat cererea de demisie a inspectoarei-judecătoare din cadrul Inspecției Judiciare, Alla Stroici, din motive personale.

„Se acceptă cererea de demisie depusă din funcție a inspectorului-judecător din cadrul Inspecției Judiciare, Alla Stroici, din data de 29 septembrie 2026. Se anunță concurs pentru suplinirea unui post vacant de inspector-judecător în cadrul Inspecției Judiciare. Candiații vor depune cererile de participare la concurs, la secretariatul CSM, în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului pe pagina oficială a Consiliului. Prezenta hotărâre poate fi contestată la CSJ în termen de 30 de zile (…). Cu părere de rău, colega noastră a depus o cerere de demisie din motive personale. Este în imposibilitate să-și continue mandatul (…)”, a declarat președintele CSM, Sergiu Caraman.

Hotărârea a fost aprobată cu 10 voturi „pentru”.

UPDATE 14:27 Au fost aprobate cererile unor președinți/vicepreședinți ai instanțelor judecătorești privind acordarea concediului de odihnă anual. Este vorba despre Alexandru Spoială, vicepreședintele interimar al Curții de Apel Centru, și Alexandru Arhip, vicepreședinte interimar al Judecătoriei Chișinău.

UPDATE 14:24 CSM a aprobat demersul Consiliului Europei referitor la autorizarea pilotării listelor de verificare pentru judecători privind motivarea aplicării măsurilor preventive privative de libertate.

UPDATE 14:18 A fost aprobată cererea judecătoarei Irina Dragulean de la Judecătoria Edineț privind încetarea suspendării din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului minor.

UPDATE 14:15 A fost aprobată cererea judecătoarei Olga Marandici de la Judecătoria Hîncești privind încetarea suspendării din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului minor. Cererea prevede încadrarea în funcție din 1 octombrie.

UPDATE 11:52 A fost aprobat demersul președintei interimare a Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea, privind acordarea gradului de calificare V judecătoarei Alexandra Romanaș.

Alexandra Romanaș activează în calitate de judecătoare la Judecătoria Orhei din septembrie 2018.

Membrul CSM, Ion Guzun, a menționat în ședință că în privința judecătoarei s-a constatat inexistența sancțiunilor disciplinare.

„(…) Hotărârea Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor a fost adoptată la 31 iulie 2026. În hotărâre, activitatea doamnei Romanaș Alexandra a fost evaluată cu calificativul „foarte bine” (…). La ședința trecută, CSM a desemnat-o pe Alexandra Romanaș câștigătoare a concursului pentru suplinirea postului vacant de judecător. Acest lucru tot este în susținerea aspectului acre ține de activitatea doamnei Romanaș. Propun să fie acceptat demersul și să fie acordat gradul de calificare doamnei Alexandra Romanaș”, a spus Guzun.

UPDATE 11:51 Cu 10 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul de buget al CSM pentru anul 2027 şi estimările pentru anii 2028-2029.

UPDATE 11:46 Se examinează aprobarea proiectului de buget al CSM pentru anul 2027 şi estimărilor pentru anii 2028-2029.

UPDATE 11:28 Judecătoarea Irina Maxim a fost desemnată reprezentantă a Judecătoriei Chișinău în cadrul rețelei Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției.

„Se desemnează judecătoarea Irina Maxim în calitate de reprezentantă a Judecătoriei Chișinău în cadrul rețelei Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ). Hotărârea poate fi contestată la CSJ în termen de 30 de zile”, a precizat președintele CSM, Sergiu Caraman.

„Doamna Irina Maxim, felicitări și succes în activitatea respectivă (…). Domnule Alexandru Arhip, la apreciere, CSM a luat în considerare faptul că doamna Irina Maxim cunoaște două limbi străine, care sunt necesare, franceza și engleza, și, totodată, implicarea dvs. în activități administrative care necesită ceva mai mult timp. Candidații de altfel au fost ambii la nivel. Trebuie să înțelegeți acest vot nu ca unul împotriva dvs., ci ca unul pentru desemnarea colegei dvs., având în vedere cunoștințele de limbă străină, dar și implicarea mai puțină în activitatea instanței pe care o administrați”, a adăugat Craman.

UPDATE 11:11 Se examinează subiectul privind desemnarea unui judecător în calitate de reprezentant al Judecătoriei Chișinău în cadrul rețelei Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ).

Irina Maxim și Alexandru Arhip

UPDATE 10:58 Cu 8 voturi „pentru”, CSM a admis cererea avocatului Alexandru Zmeu, reprezentantul judecătorilor Garri Bivol și Valentina Garabagiu, pentru a întrerupe examinarea procedurii.

„Plenul admite solicitarea și întrerupe examinarea procedurii disciplinare pentru o ședință ulterioară. Vă rog astăzi să vă asigurați că pe adresa electronică a dvs. ajung aceste documente, dacă ele nu au ajuns, și vă prezentați la următoarea ședință pregătit pentru a continua examinarea procedurii disciplinare”, a declarat președintele CSM Sergiu Caraman. Valentina Garabagiu de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, soțul acesteia, Garri Bivol, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, și Mihail Diaconu de la Curtea de Apel Chișinău, cercetați pentru trafic de influență într-un dosar penal pornit în 2023, au fost trimiși pe banca acuzaților în noiembrie 2024. Conform probelor administrate de către procurorii anticorupție, cei trei judecători au acționat în baza unor înțelegeri prealabile, pentru influențarea și obținerea unor soluții favorabile în cadrul unor cauze penale aflate pe rolul instanțelor de judecată, potrivit unui comunicat al PA. Judecătorii suspendați Valentina Garabagiu și Garri Bivol, de la Judecătoria Chișinău, au fost sancționați disciplinar cu „mustrare”. Decizia a fost adoptată în ședința din 27 februarie 2026, a Colegiului disciplinar de pe lângă CSM.

UPDATE 10:33 S-a trecut la examinarea contestațiilor depuse de membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ion Guzun, Inspecția judiciară și judecătorii Garri Bivol și Valentina Garabagiu de la Judecătoria Chișinău, împotriva Hotărârii Colegiului disciplinar nr. 3/4 din 27 februarie 2026.

UPDATE 10:32 Magistratul Judecătoriei Chișinău, Alexandru Mardari, (sediul Centru) a fost sancționat disciplinar de CSM cu avertisment.

„Se admite contestația depusă de Mihail Șușu împotriva hotărârii Colegiului disciplinar nr. 17/8 din 26 iunie 2026, emise în privința acțiunilor judecătorului Alexandru Mardari de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Se anulează Colegiului disciplinar nr. 17/8 din 26 iunie 2026, emisă în privința acțiunilor judecătorului Alexandru Mardari de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru Se adoptă o nouă hotărâre prin care se constată abaterea disciplinară prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, comisă de judecătorul Alexandru Mardari, și se aplică sancțiunea disciplinară sub formă de avertisment. Prezenta hotărâre poate fi contestată la CSJ în termen de 30 de zile”, a declarat președintele CSM, Sergiu Caraman.

Cu 8 voturi „pentru”, hotărârea a fost adoptată.

UPDATE 10:01 Este examinată contestația depusă de Mihail Șușu împotriva Hotărârii Colegiului disciplinar nr. 17/8 din 26 iunie 2026, emise în privința acțiunilor judecătorului Alexandru Mardari de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

UPDATE 09:48 CSM a examinat opinia la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (reforma sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar).

„Voi vorbi despre salarizarea sistemului judecătoresc, prin noul proiect de lege care este deja la expertiza anticorupție. Anterior, Consiliul Superior al Magistraturii a emis un aviz la acest proiect în care a înaintat mai multe obiecții și a solicitat ca proiectul să fie avizat de către Comisia europeană (…). Noi am propus ca clasa de salarizare a judecătorilor să fie majorată cu 10 clase, dar s-a majorat cu două clase (…). Noi din 2021 încoace auzim mereu cât este de important judecătorul într-un stat de drept. Trecem prin diferite proceduri: vetting, critici. La capitolul I în ceea ce privește integrarea europeană sunt foarte multe cerințe înaintate pentru eficiența sistemului judecătoresc, pentru judecători: cerințe de integritate, de calitate. Cu toate acestea, toate aceste proceduri au creat în sistem un minus de 167 de judecători (funcții vacante) și din câte vedem nu prea sunt doritori de a accede în aceste funcții. Noi vorbi despre importanța sistemului judecătoresc și a judecătorului ca exponent al unei puteri în stat (…). Când se pune problema salarizării judecătorului, ca exponent al puterii judecătorești, una din cele trei puteri în stat, deși s-a majorat cu două clase de salarizare, l-am poziționat de rând cu viceprimarul (…)”, a declarat membra CSM, Livia Mitrofan.

UPDATE 09:35 A început ședința CSM.