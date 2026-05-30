Acoperișuri deteriorate și copaci doborâți de vânt în mai multe raioane din țară în urma ploilor puternice de sâmbătă

În urma fenomenelor meteorologice înregistrate sâmbătă, 30 mai 2026, salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în mai multe localități ale țării pentru lichidarea consecințelor provocate de ploile torențiale, rafalele puternice de vânt și grindină.

Potrivit datelor acumulate, pe parcursul zilei au fost înregistrate 14 situații asociate condițiilor meteorologice nefavorabile, dintre care 7 au necesitat intervenția echipelor IGSU pentru efectuarea lucrărilor de defrișare și înlăturare a arborilor căzuți.

Misiunile de intervenție au fost realizate în raioanele Fălești, Glodeni, Cantemir, Leova, Taraclia și UTA Găgăuzia.

„Salvatorii au intervenit pentru deblocarea porțiunilor de drum afectate de copacii doborâți de vânt și pentru înlăturarea pericolelor create pentru populație și infrastructură.

Cele mai semnificative consecințe ale condițiilor meteorologice nefavorabile au fost înregistrate în raionul Ungheni. În municipiul Ungheni au fost afectate gospodării, automobile și acoperișuri ale unor blocuri locative. Totodată, la un obiectiv comercial de pe strada Ștefan cel Mare au fost deteriorați circa 20 m² de acoperiș din țiglă metalică”, precizează IGSU.

În raionul Nisporeni, satul Ciorești, au fost deteriorate parțial acoperișurile a șase case de locuit, iar în localitatea Hitrești din raionul Fălești a fost afectat parțial acoperișul unui depozit agricol.

„În urma condițiilor meteorologice nefavorabile nu au fost raportate victime. De asemenea, nu au fost înregistrate afectări ale digurilor, deconectări majore ale energiei electrice sau alte situații excepționale de amploare”, comunică salvatorii.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență continuă monitorizarea situației în teritoriu.