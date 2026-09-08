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O dronă, venită din direcția Ucrainei, a survolat spațiul aerian al R. Moldova pentru aproape 20 de minute. Ministerul Apărării: „A părăsit spațiul aerian prin proximitatea localității Zagarancea, raionul Ungheni”

Imagine simbol foto: euronews

Un aparat de zbor fără pilot, venit din direcția Ucrainei, a fost detectat marți, 8 septembrie, la ora 16:20, de sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale, a anunțat Ministerul Apărării. Acesta ar fi ajuns până în raionul Ungheni, unde ar fi intrat în spațiul aerian al României.

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Potrivit datelor preliminare, aparatul de zbor, de tip Shahed, a pătruns în spațiul aerian național din direcția localității Slavianorebca, Ucraina, deplasându-se spre Bender, prin sectorul transnistrean al R. Moldova. 

„Drona a fost monitorizată de sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale pe teritoriul țării. La ora 16:32, aceasta se deplasa în direcția municipiului Chișinău, iar la ora 16:36 a fost localizată în zona localității Bălănești, continuându-și deplasarea spre Cetireni, raionul Ungheni.

La ora 16:37, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova prin proximitatea localității Zagarancea, raionul Ungheni, continuându-și deplasarea în direcția Golăiești, județul Iași, România”, se arată în comunicatul de presă.

La ora 16:30, spațiul aerian din zona centrală a țării a fost restricționat temporar. Ulterior, după ce aparatul de zbor a părăsit teritoriul Republicii Moldova, spațiul aerian a fost redeschis.

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