O nouă dronă a fost detectată în spațiul aerian al R. Moldova

O dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în după-amiaza zilei de 12 septembrie. Despre aceasta anunță Ministerul Apărării, care menționează că drona a apărut pentru prima dată pe radar in jurul orei 15:30 și, ulterior, în jurul orei 16:03.

În comunicat este menționat că, în jurul orei 15:30, drona a survolat spațiul aerian în proximitatea satului Vasilcău din raionul Soroca. Ulterior, aceasta a dispărut de pe radar lângă localitatea Băxani, raionul Soroca.

La 16:03, aparatul fără pilot a reapărut în proximitatea satului Cuconeștii Noi din Edineț.

Pentru asigurarea securității zborurilor civile, spațiul aerian a fost închis temporar în zonele Nord și Centru.

La ora 16:20, spațiul aerian din zona Centru a fost redeschis, iar la 16:30 din zona Nord.