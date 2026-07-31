UPDATE Flăcările de la depozitul din capitală, care a luat foc joi, au fost stinse. Consecințele incendiului

UPDATE 31 iulie, 09:35 Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au anunțat lichidarea incendiului de pe strada Uzinelor din capitală.

„După mai multe ore de intervenție continuă, (…) în dimineața zilei de 31 iulie 2026, la ora 07:32, a fost anunțată lichidarea completă a focarelor de ardere”, se arată în comunicatul IGSU.

Pe parcursul nopții, la fața locului a fost antrenat un echipaj de pompieri, care a efectuat lucrări de demontare și spălare a construcțiilor afectate, lucrări de monitorizare, securizare și lichidare a focarelor mici.

În total, la intervenție au fost mobilizați 82 angajați ai IGSU cu 13 autospeciale de intervenție și 8 automobile auxiliare. Pentru a nu permite răspândirea incendiului către construcțiile adiacente, au fost create 5 sectoare de luptă. Totodată, în misiunea de stingere a incendiului au mai fost antrenate forțe și mijloace din cadrul IGP, IGC, SAMU, SRL ,,Chișinău-GAZ” și ÎCS ,,Premier Energy”, în total fiind vorba despre 17 persoane și 6 unități de tehnică.

În urma incendiului au fost afectate trei încăperi cu o suprafață totală de aproximativ 2 750 m², în interiorul cărora se aflau materiale de construcții, echipamente și utilaje de producție, precum și alte bunuri materiale.

În vederea înaintării ipotezelor și stabilirii tuturor circumstanțelor producerii incendiului, specialiștii Laboratorului Experimental Antiincendiar al IGSU continuă cercetările la fața locului.

Știrea inițială:

În dimineața zilei de 30 iulie, pompierii din capitală au intervenit la lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit cu materiale de construcție de pe strada Uzinelor. Victime nu au fost înregistrate. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează să fie stabilite.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:31.

Ajunși la fața locului pompierii au stabilit că flăcările au cuprins depozitul cu o suprafață de circa 1 500 m².

Pentru coordonarea eficientă a acțiunilor de intervenție, la locul incendiului a fost creat Statul Major. În prezent, pompierii luptă cu flăcările pentru localizarea și lichidarea incendiului, fiind formate 4 sectoare de luptă și fiind antrenate 11 autospeciale, 8 unități de tehnică auxiliară și 62 de angajați ai IGSU.