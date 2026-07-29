Comisia pentru Situații Excepționale din Chișinău s-a întrunit în ședință: vor fi create stocuri de combustibil și apă

În Chișinău vor fi create „stocuri necesare” de combustibil pentru asigurarea funcționării continue a serviciilor publice municipale, a transportului public, a utilajelor, a autospecialelor, a generatoarelor și a infrastructurii critice, dar și stocuri de apă potabilă și tehnică.

Decizia a fost luată în seara zilei de miercuri, 29 iulie, când a avut loc ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău, în legătură cu anunțarea cu o zi înainte a stării de alertă cu privire la situația hidrologică și energetică, au anunțat reprezentanții Primăriei.

„Prioritatea noastră rămâne funcționarea continuă a serviciilor publice esențiale, alimentarea cu apă, transportul public, precum și activitatea instituțiilor educaționale, medicale și sociale”, se arată într-un comunicat de presă emis de Primărie.

Conform autorităților locale, se întreprind „acțiuni concrete” pentru:

prevenirea perturbărilor în infrastructura critică;

monitorizarea stocurilor strategice de apă și combustibil;

consolidarea capacităților de intervenție operativă.

Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău a votat următoarea decizie:

S-a luat act de Hotărârea Guvernului nr. 377/2026 și nr. 378/2026, precum și de măsurile stabilite pentru autoritățile administrației publice locale; Se constituie, la nivelul fiecărui sector al municipiului Chișinău, grupuri de lucru sectoriale, coordonate de preturile de sector, care vor monitoriza situația privind stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu și vor raporta periodic Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău; Formarea componenței grupurilor de lucru, conform punctului 2 din prezenta decizie, se pune în sarcina pretorilor de sector; Se impune necesitatea formării stocurilor necesare de combustibil pentru asigurarea funcționării continue a serviciilor publice municipale, a transportului public, a utilajelor, a autospecialelor, a generatoarelor și a infrastructurii critice; Preturile de sector, subdiviziunile structurale, instituțiile publice și întreprinderile municipale vor inventaria stocurile existente de combustibil și vor prezenta necesarul suplimentar; Se permite procurarea și constituirea stocurilor de apă potabilă și tehnică, inclusiv prin eurocuburi, rezervoare, cisterne, recipiente și alte echipamente și accesorii necesare, de către preturile de sector, Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și alte entități municipale; Entitățile municipale vor evalua necesarul de apă și capacitățile de păstrare pentru instituțiile educaționale, medicale, sociale și alte servicii publice esențiale, precum și vor negocia, la necesitate, cu agenții economici care activează în domeniul producerii, îmbutelierii, transportării și distribuirii apei potabile, în vederea identificării volumelor disponibile, capacităților de livrare, mijloacelor de transport și condițiilor de furnizare; S.A. „Apă-Canal Chișinău” va asigura monitorizarea continuă a situației hidrologice și va prezenta informații operative privind funcționarea sistemului de captare, tratare și distribuire a apei, precum și măsurile necesare pentru asigurarea continuității serviciului; Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare, în comun cu preturile de sector, vor asigura identificarea și, după caz, instalarea autocisternelor, rezervoarelor, eurocuburilor și a eventualelor puncte de distribuire a apei în fiecare sector; Achizițiile de combustibil, apă, eurocuburi, rezervoare, cisterne, pompe, generatoare și alte bunuri sau servicii necesare vor fi efectuate în regim prioritar, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice; Conducătorii subdiviziunilor și entităților municipale vor asigura utilizarea rațională a combustibilului și a apei, fără periclitarea serviciilor publice esențiale; Cheltuielile aferente realizării măsurilor prevăzute în prezenta decizie vor fi acoperite în limita alocațiilor bugetare aprobate pentru fiecare subdiviziune, instituție publică, întreprindere municipală și altă entitate responsabilă; Primăria municipiului Chișinău va solicita autorităților centrale competente informații operative privind evoluția situației hidrologice și energetice și măsurile aplicate la nivel național.

Guvernul a instituit, pentru o perioadă de 30 de zile, starea de alertă în sectorul energetic și starea de alertă hidrologică, pentru a preveni riscurile asupra aprovizionării țării cu carburanți și apă. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței extraordinare de marți, 28 iulie, a cabinetului de miniștri.

Starea de alertă în sectorul energetic a fost declarată în contextul perturbărilor de pe piața regională a carburanților. Creșterea prețurilor internaționale la petrol și motorină, conflictul din Orientul Mijlociu, întreruperea temporară a livrărilor de țiței kazah prin terminalul Novorossiisk și nivelul scăzut al Dunării au afectat lanțurile de aprovizionare. Stocurile comerciale de motorină au scăzut de la un nivel de siguranță de 17,6 zile, la sfârșitul lunii iunie, la 6,9 zile, iar la 27 iulie, 53 de stații PECO din țară nu dispuneau de motorină.

Starea de alertă hidrologică a fost instituită în urma reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului.

Pe 27 iulie, nivelul apei în lacul de acumulare Nistrean a fost de 113,24 metri, față de nivelul normal de 121 de metri. Totodată, există riscul ca debitul deversat de la Novodnistrovsk să scadă sub pragul de siguranță de 100 m³ pe secundă, ceea ce ar putea afecta funcționarea stațiilor de captare și alimentarea cu apă.