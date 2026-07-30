LIVE TEXT O rachetă rusească a ucis o familie cu șapte copii. „Aceasta este o crimă oribilă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei”. Război în Ucraina, ziua 1618

UPDATE 22:00 În urma tragediei de astăzi în care a fost implicată familia Voronov din Radushne, Krivîi Rih, unde o rachetă rusească le-a lovit casa, ucigând cel puțin șase membri ai familiei, președintele Volodimir Zelenski a cerut partenerilor să accelereze livrarea de rachete pentru sistemul „Patriot”, potrivit Ukrinform.

„Astăzi, rușii au distrus o casă obișnuită, aparținând unei familii obișnuite din Radushne, lângă Krivîi Rih, în regiunea noastră Dnipropetrovsk, cu un atac cu rachete balistice. Era vorba de familia Voronov: mama Olena, tatăl Artem, șapte copii – Mark, Dominika, Zakhar, Azarii, Ilai, Federica, Emilia și Viorika – și nepotul lor Artem, în vârstă de un an și jumătate, copilul fiului lor cel mare, care apără Ucraina. În prezent, se știe cu certitudine că părinții și trei copii – Mark, Azarii și Emilia – au fost uciși”, a declarat Zelenski .

Potrivit acestuia, atacul cu rachete rusești a fost atât de puternic încât aproape nimic nu a mai rămas din casă. Sub dărâmături au fost găsite fragmente de corpuri umane, iar doar examinările medico-legale pot determina căror membri ai familiei aparțin rămășițele.

„Soarta lui Zakhar, Dominika, Viorika, Federica și Artem este în curs de determinare. Aceasta este o crimă oribilă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei – împotriva oamenilor obișnuiți, împotriva vieții obișnuite”, a declarat președintele.

Zelenski a subliniat că acest rău rusesc poate fi oprit doar de întreaga lume.

„Nimeni din lume nu poate fi lăsat să înfrunte singur o astfel de teroare. Și când spunem că Ucraina are nevoie de rachete pentru «Patrioți», când căutăm capacitatea de a ne apăra împotriva rachetelor balistice rusești, nu vorbim despre abstracțiuni. Vorbim în mod specific despre aceste familii, chiar despre acești oameni care pot supraviețui dacă avem mijloacele de a doborî rachetele rusești – dacă partenerii noștri ajută cu interceptoare. Familii care ar putea pieri dacă nimic nu-i poate opri pe «iskanderii» ruși”, a subliniat șeful statului.

Acesta a menționat că este important ca factorii de decizie, cei de la Pentagon, din capitalele europene și de pretutindeni în lume unde există o oportunitate de a ajuta Ucraina să protejeze vieți – să-i vadă pe acești oameni.

„Realitatea vorbește de la sine. Trebuie să protejăm vieți. Avem nevoie de rachete pentru apărarea aeriană”, a conchis Zelenski.

Pe 31 iulie a fost declarată zi de doliu în Krivîi Roh pentru cei uciși în atacul cu rachete rusești asupra satului Radushne.

Sursa: ukrinform.net

UPDATE 19:35 În regiunea Dnipropetrovsk, pe parcursul zilei, forțele ruse au atacat de peste 50 de ori șase raioane ale regiunii cu drone, artilerie și bombe aeriene ghidate (KAB). Trei persoane au fost ucise, iar alte zece au fost rănite.

La Pavlohrad, în urma unui atac cu bombe aeriene ghidate, două persoane și-au pierdut viața, iar alte șase au fost rănite, printre care trei copii. Salvatorii au evacuat cinci persoane. Un incendiu a izbucnit într-un bloc de locuințe cu cinci etaje. A fost avariat un alt bloc cu cinci etaje, o întreprindere și șase automobile.

În raionul Dnipro, a fost avariat terminalul unei companii de logistică.

În raionul Nikopol, o persoană a murit, iar un bărbat de 47 de ani și trei femei, în vârstă de 81, 63 și 46 de ani, au fost rănite. Au fost avariate un liceu, o clădire administrativă, un supermarket, blocuri de locuințe, case particulare și mai multe automobile.

Sub atac s-au aflat și raioanele Sinelnikove, Samar și Krivîi Rih, unde au izbucnit incendii și au fost avariate mai multe vehicule.

Salvatorii au reușit să lichideze toate incendiile.

UPDATE 17:30 La Kiev au fost încheiate lucrările la toate adresele unde salvatorii au intervenit pentru lichidarea consecințelor celui mai recent atac rusesc.

În noaptea de 30 iulie, bombardamentul lansat de forțele ruse a provocat incendii și distrugeri în raioanele Obolon și Sviatoșîn ale capitalei, pe teritoriul unei piețe, al unui garaj cooperativ și într-o clădire nelocuibilă cu cinci etaje.

Potrivit datelor actualizate, în urma atacului o persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost rănite.

UPDATE 16:35 UE a transferat Ucrainei 3,47 miliarde de euro prin mecanismul „Ukraine Support Loan”. Potrivit prim-ministrului ucrainean Serhii Korețki, fondurile vor fi alocate apărării și cheltuielilor prioritare.

În total, în acest an, Ucraina a atras deja 11,6 miliarde de euro din cele 45 prevăzute.

În același timp, Consiliul UE a aprobat modificările aduse „Planului pentru Ucraina”, care deschid calea către alocarea a încă 8,3 miliarde de euro prin intermediul „Ukraine Support Loan”. Documentul prevede noi reforme, în special în domeniile statului de drept, combaterii corupției, energiei și integrării Ucrainei în piața UE.

UPDATE 16:20 În dimineața zilei de 30 iulie, dronele ucrainene au atacat trei centre logistice ale Wildberries, cea mai mare platformă de comerț online din Rusia, scrie Meduza. Potrivit informațiilor furnizate de companie, au fost lovite depozitele din apropierea orașului Penza și din Sarapul, în Udmurtia. În aceste locații au izbucnit incendii. În urma atacului asupra depozitului din Penza, patru persoane au fost rănite.

De asemenea, dronele ucrainene au atacat un depozit Wildberries din regiunea Perm. Primele informații în acest sens au fost difuzate de canalele ucrainene de monitorizare de pe Telegram, care au prezentat fotografii și videoclipuri cu incendiul izbucnit la locul atacului. „Agenția” și Astra au confirmat că a fost atacat un centru logistic situat în satul Zamulianka, din districtul Perm. Compania și autoritățile locale nu au comentat încă atacul.

Ucraina a lansat, de la jumătatea lunii iulie, atacuri asupra a 14 depozite Wildberries. Kievul justifică atacurile prin faptul că în depozite ar fi stocate componente pentru drone și produse cu dublă utilizare.

UPDATE 16:10 La Lviv, sub dărâmăturile unui bloc de locuințe distrus, a fost găsit cadavrul unei victime.

Potrivit BBC, în timpul operațiunilor de dezgropare a ruinelor unui bloc de cinci etaje, distrus în urma atacului rusesc de noaptea trecută, a fost găsit cadavrul unui bărbat. Informația a fost comunicată de Maxim Kozițki, șeful administrației regionale din Lviv.

Operațiunile de căutare și salvare continuă.

UPDATE 13:00 În timpul nopții, Ucraina a fost atacată cu 70 de rachete și 280 de drone, a declarat președintele țării, Volodimir Zelenski. Au fost vizate Kievul, regiunea Kiev, precum și regiunile Dnipropetrovsk, Poltava, Lviv, Harkiv, Mîkolaiv, Sumî și câteva alte regiuni.

„Zeci de case obișnuite, întreprinderi civile și obiective de infrastructură au fost distruse și avariate”, a declarat Zelenski.

UPDATE 12:50 Numărul răniților din Lviv, în urma atacului rusesc din timpul nopții, a ajuns la 34, a anunțat șeful Administrației Regionale din Lviv, Maxim Kozițki.

Printre victime se află trei copii. Conform informațiilor preliminare, cea mai în vârstă dintre victime are 93 de ani, iar cel mai tânăr băiat are 6 ani. Acesta a fost internat în spital cu fracturi la două membre.

Pe lângă cele două blocuri de locuințe, în urma atacului rus din Lviv au fost avariate o școală și două grădinițe. Amploarea distrugerilor și a pagubelor este încă în curs de evaluare. Operațiunea de căutare și salvare continuă.

UPDATE 08:22 În cursul nopții, Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei cu rachete și drone.

În suburbiile orașului Krivoi Rîh, potrivit salvatorilor o rachetă a lovit o casă particulară în care locuia o familie numeroasă; cel puțin cinci persoane au murit, printre care doi copii. Alte 8 persoane au fost rănite.

La Kiev s-a înregistrat un mort, iar la Lviv au fost avariate mai multe blocuri de locuințe, fiind rănite 8 persoane.