UPDATE Bărbatul de 30 de ani găsit împușcat la domiciliul soției este Gheorghe Moldovan, arbitru de fotbal

O femeie dintr-o localitate din raionul Orhei a sesizat Poliția după ce și-a găsit soțul, în vârstă de 30 de ani, în stare de inconștiență, potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP).

UPDATE 21:38 Barbatul care a fost găsit fără suflare este arbitrul de fotbal Gheorghe Moldovan. Informația a fost confirmată de apropiații acestuia pe rețelele de socializare.

În ziua precedentă, bărbatul a publicat pe rețelele de socializare mai multe înregistrări video în care vorbea despre probleme personale și își lua rămas-bun de la cei apropiați. Potrivit informațiilor relatate de poliție, acesta se afla în proces de divorț. Moldovan a lăsat în urmă trei copii.

Gheorghe Moldovan a activat în arbitrajul de fotbal și a deservit meciuri din Liga 1 și Liga 2, atât în calitate de arbitru principal, cât și de arbitru asistent.

Știrea inițială…

La fața locului s-au deplasat polițiștii și grupa operativă pentru documentarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor, comunică IGP.

„Din informațiile preliminare, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul soției, iar ulterior și-ar fi provocat o plagă prin împușcare. Acesta era deținător legal de armă. Totodată, din datele preliminare, între cei doi existau neînțelegeri familiale, fiind în proces de divorț”, potrivit Poliției.

Polițiștii anunță că vor continua cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.