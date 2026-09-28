De la probleme comune la acțiune: părinții copiilor cu dizabilități în comunitate

Unele probleme sunt mai greu de rezolvat de unul singur. Mai ales atunci când descoperi că alți părinți din aceeași localitate se confruntă cu situații similare: nu găsesc informația de care au nevoie, nu știu ce servicii sunt disponibile, întâmpină aceeași dificultate la școală sau au nevoie să discute cu aceeași instituție.

Un grup local de părinți poate ajuta. Nu trebuie să fie o organizație și nici să aibă de la început o structură formală. Poate fi un grup de părinți care se întâlnesc, discută ce au în comun, caută informații și, atunci când este cazul, se adresează împreună instituțiilor responsabile.

În ultimul an, astfel de grupuri au fost dezvoltate în Bălți, Edineț, Ialoveni și Orhei, în cadrul inițiativei „Abilitare în comunitate”. Părinții s-au întâlnit periodic, au identificat subiectele importante pentru ei și au avut ocazia să le discute cu autorități, instituții și specialiști din comunitate.

Din experiența acestor grupuri, am adunat câțiva pași care pot fi utili și părinților din alte localități.

1. Începe cu alți părinți

Fiecare grup care funcționează astăzi a pornit de la o discuție între doi sau trei părinți cu aceleași provocări. Tot ce ai nevoie este un alt părinte care înțelege prin ce treci.

Recomandare: Întreabă la Serviciul de Asistență Psihopedagogică, la centrul de intervenție timpurie sau la instituția de învățământ a copilului tău dacă există deja un grup informal. Dacă găsești unul, alătură-te. Dacă locul e liber, poți fi chiar tu cel care îl inițiază.

2. Vedeți ce aveți în comun

Experiențele familiilor pot fi foarte diferite. De aceea, este util să identificați acele situații care apar în cazul mai multor părinți. Poate fi vorba despre accesul la un serviciu, lipsa informațiilor, educație, accesibilitate sau alte dificultăți întâlnite în comunitate.

Recomandare: Notează, împreună cu alți părinți, care sunt cele două sau trei nevoi care revin cel mai des în discuții.O adresare colectivă arată clar că este vorba despre o nevoie a comunității, nu doar despre un caz izolat.

3. Aflați cui trebuie să vă adresați

Odată ce problema este clară, următorul pas este să aflați cine are responsabilitatea de a răspunde.

În funcție de subiect, poate fi instituția de învățământ, primăria, structura teritorială de asistență psihopedagogică, direcția responsabilă de educație, structura teritorială de asistență socială sau o altă instituție.

Recomandare:Este important să verificați atribuțiile instituției înainte de a formula o solicitare. Nu toate problemele pot fi soluționate la nivel local.

4. Cereți o întâlnire

Forumurile comunitare au funcționat pentru că au adus la aceeași masă familiile, specialiștii și autoritățile locale: primării, direcții de asistență socială, structuri teritoriale. Acest dialog a fost construit, cerut și coordonat chiar de părinți.

Recomandare: Un grup de părinți poate solicita o întâlnire cu primăria, cu direcția de educație locală sau cu structura teritorială de asistență socială.

Există deja un grup în localitatea ta?

În Bălți, Edineț, Orhei și Ialoveni există grupuri formate în cadrul „Abilitare în comunitate”, iar în Nisporeni, Sîngerei, Ungheni și Ștefan Vodă sunt dezvoltate alte grupuri locale.

Dacă locuiești într-una dintre aceste localități, poți contacta A.O. „Prietena Mea” pentru informații despre grupul din comunitatea ta.

Pe abilitare.md sunt disponibile și resurse pentru părinții copiilor cu dizabilități despre educație, servicii, drepturi și alte situații practice.

Grupurile locale sunt dezvoltate în cadrul proiectului „Abilitare în comunitate”, desfășurat de A.O. „Prietena Mea” în parteneriat cu People in Need Moldova, în cadrul proiectului „INSPIRĂ Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană.