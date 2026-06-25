UPDATE Accesul către vama Palanca, Tudora și Leușeni a fost deblocat. Circulația către și dinspre vama Sculeni este în continuare închisă

UPDATE 18:00 Poliția anunță că circulația vehiculelor către și dinspre posturile vamale de frontieră Leușeni, Palanca și Tudora, a fost reluată după deblocarea drumurilor de acces. La PVFI Sculeni, accesul către postul vamal rămâne însă blocat temporar, iar circulația vehiculelor nu este posibilă. „Autoritățile competente se află la fața locului pentru menținerea ordinii publice și gestionarea traficului”, subliniază Poliția.

UPDATE 14:45 În urma protestelor organizate de fermieri, accesul către punctele de trecere frontierei Palanca și Tudora este blocat temporar, a informat Poliția de Frontieră.

De asemenea, circulația vehiculelor spre punctele de trecere Leușeni și Sculeni nu este posibilă.

Autoritățile competente se află la fața locului pentru menținerea ordinii publice și gestionarea traficului.

Traficul este redecționat pe traseele L 516, L 530 și R-31.

UPDATE 14:40 IGP informează că, la această oră, sunt înregistrate mai multe blocări ale circulației rutiere pe unele trasee naționale și în apropierea unor puncte de trecere a frontierei.

Rezina – traseul R20, în apropierea localității Bușăuca- circulația a fost blocată până la ora 12:44;

Hîncești – traseul M1, km 7, în zona PTF Leușeni–Albița- circulația este blocată. Este permisă trecerea doar a mijloacelor de transport care transportă persoane bolnave și copii;

Ungheni – în zona PTF Sculeni- circulația este blocată. Polițiștii discută cu organizatorii pentru deblocarea traseului;

Criuleni – în perimetrul orașului, pe traseul național M1 Chișinău–Dubăsari- circulația a fost blocată până la ora 13:20;

Ștefan Vodă – pe traseul R30, în zona PTF Tudora–Palanca- circulația este blocată începând cu ora 13:15;

„Poliția monitorizează situația în teren, dirijează traficul și recomandă conducătorilor auto să manifeste răbdare, să respecte indicațiile polițiștilor și, dacă este posibil, să opteze pentru rute alternative.”

Știrea inițială…

Mai multe utilaje agricole se deplasează spre Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni pe diferite căi de acces, „existând intenția de a bloca activitatea punctului de trecere”, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit autorităților, atât organizatorii protestului, cât și conducătorii utilajelor nu cooperează cu forțele de ordine aflate la fața locului.

„Polițiștii sunt prezenți în teren și acționează pentru menținerea ordinii publice, prevenirea blocării punctului de frontieră și asigurarea fluenței traficului. Facem apel către toți participanții să respecte solicitările polițiștilor și ale celorlalte structuri competente și să evite orice acțiuni care pot perturba circulația rutieră sau activitatea punctului de trecere a frontierei”, a îndemnat IGP.

În seara zilei de miercuri, 25 iunie, Inspectoratul a anunțat că fermierii vor continua acțiunile de protest și vor bloca punctelor de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni.

Astfel, oamenii legii au recomandat conducătorilor auto să evite, pe cât posibil, deplasările în aceste zone și să utilizeze rute alternative, pentru a nu le fi afectată deplasarea și a nu pierde timp.

Miercuri, 24 iunie, punctul de trecere a frontierei Cahul a fost blocat temporar în urma protestelor organizate de Asociația Forța Fermierilor, anunță Poliția de Frontieră. Protestele au avut loc în mai multe regiuni din țară.

IGP a anunțat că în urma acțiunilor de protest organizate astăzi de fermieri în mai multe locații din țară, oamenii legii informează că au fost înregistrate două incidente.

Primul incident s-a produs în zona Punctului de Trecere a Frontierei Cahul – Oancea, unde accesul către punctul de trecere a fost blocat timp de aproximativ o oră, afectând temporar circulația.

Cel de-al doilea incident a avut loc în raionul Ungheni, unde un participant la protest, la volanul mașinii personale, a blocat o bandă de circulație și a adresat injurii polițiștilor aflați la fața locului.