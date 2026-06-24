Fermierii continuă protestele: punctele de trecere Leușeni și Sculeni ar putea fi blocate joi. Oamenii legii recomandă conducătorilor auto să evite deplasările în aceste zone

Fermierii vor continua acțiunile de protest și joi, 25 iunie, a anunțat în seara zilei de miercuri, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit Inspectoratului, aceștia vor bloca punctelor de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni.

Astfel, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să evite, pe cât posibil, deplasările în aceste zone și să utilizeze rute alternative, pentru a nu le fi afectată deplasarea și a nu pierde timp.

„Amintim organizatorilor protestelor că, Poliția respectă dreptul constituțional al cetățenilor la întrunire și la libera exprimare, însă exercitarea acestui drept trebuie realizată exclusiv în limitele legii, fără a afecta drepturile celorlalți cetățeni. Blocarea nejustificată a drumurilor sau a punctelor de trecere a frontierei contravine cadrului legal și poate afecta semnificativ ordinea publică, siguranța și programul cetățenilor, care în acele momente au planificate anumite activități”, a scris IGP.

Instituția îndemnă organizatorii și participanții la proteste să manifeste responsabilitate, să evite orice acțiuni care pot genera perturbări ale traficului rutier și să asigure desfășurarea manifestațiilor în mod pașnic și legal.

Miercuri, 24 iunie, punctul de trecere a frontierei Cahul a fost blocat temporar în urma protestelor organizate de Asociația Forța Fermierilor, anunță Poliția de Frontieră. Protestele au avut loc în mai multe regiuni din țară.

IGP a anunțat că în urma acțiunilor de protest organizate astăzi de fermieri în mai multe locații din țară, oamenii legii informează că au fost înregistrate două incidente.

Primul incident s-a produs în zona Punctului de Trecere a Frontierei Cahul – Oancea, unde accesul către punctul de trecere a fost blocat timp de aproximativ o oră, afectând temporar circulația.

Cel de-al doilea incident a avut loc în raionul Ungheni, unde un participant la protest, la volanul mașinii personale, a blocat o bandă de circulație și a adresat injurii polițiștilor aflați la fața locului.

„În ambele cazuri au fost înregistrate materiale de constatare pentru blocarea intenționată a circulației și ultragierea sau opunerea de rezistență persoanei cu funcție de răspundere aflate în exercițiul atribuțiilor de serviciu. Poliția reiterează că respectarea dreptului la întrunire trebuie să se desfășoare în limitele legii.”

Printre principalele revendicări ale agricultorilor se numără introducerea, începând cu anul 2027, a plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, menținerea actualului regim fiscal pentru producătorii agricoli și evitarea majorării TVA la 20% pentru producția agricolă. De asemenea, fermierii solicită rambursarea integrală a accizei la motorina utilizată pentru lucrările agricole începând cu anul 2026.