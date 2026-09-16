Uniunea Europeană ar putea interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani

Uniunea Europeană ar urma să introducă reguli stricte privind rețelele de socializare pentru copii. Președinta Comisiei Europene a propus limitarea accesului la rețele pentru persoanele sub 13 ani, iar persoanele sub 15 ani să nu își poată crea conturi personale, precizând că acestea „privează copiii de copilărie”.

Ursula von der Leyen avertizează că „tinerii europeni petrec acum patru până la șase ore pe zi pe ecrane, fiind atrași din ce în ce mai adânc în fluxuri menite să-i țină în derulare”.

„Ceea ce asistăm este o captare excelentă a copiilor noștri. O captare a atenției, a concentrării, a minții lor. Acest lucru îi privează pe copii de copilărie.”

Ursula Von der Leyen a propus introducerea „Legii copiilor”, care aduce restricții stricte privind utilizarea rețelelor de socializare de către copii.

„Vom adopta o abordare graduală și diferențiată. Fiecare vârstă are propriile sensibilități și, prin urmare, fiecare va avea propriul nivel de protecție personalizat. Fără rețele sociale pentru persoanele sub 13 ani. Fără conturi personale pentru persoanele sub 15 ani.

Aceasta înseamnă că de la 13 ani până la sub 15 ani, doar mini-conturi create și supravegheate de părinți sau tutori, cu funcții limitate și restricții de timp la o oră pe zi, iar între 15 și 18 ani. Designul sigur va fi o obligație pentru platforme”, a spus președinta CE.

Ea spune că UE „nu va accepta funcții care creează dependență” și „copii atrași de conținut din ce în ce mai extrem”.

„Nu este vorba despre accesarea rețelelor sociale de către minorii noștri, dar este vorba despre cum permitem rețelelor sociale să acceseze minorii noștri. Europa are puterea de a acționa. Noi suntem cei care decidem regulile, nu marile companii tehnologice”, declară Ursula von der Leyen.

Pe 10 decembrie 2025, Australia a devenit prima țară din lume care interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Măsura obligă zece dintre cele mai mari platforme, inclusiv TikTok, YouTube, Instagram și Facebook, să blocheze accesul minorilor. Companiile care nu respectă această interdicție riscă amenzi de până la 33 de milioane de dolari americani.