Rusia reprezintă principala amenințare externă a UE, arată un raport adoptat de Parlamentul European

Parlamentul European a adoptat pe 15 septembrie (cu 420 de voturi pentru, 220 împotrivă și 26 abțineri) un raport referitor la constatările Comisiei speciale pentru Scutul european pentru democrație. Deputații europeni avertizează că ingerințele străine și amenințarea dezinformării constituie „un atac la însăși esența proiectului european”, iar cetățenii sunt principalele victime, potrivit unui comunicat al PE.

Rusia: principala amenințare la adresa integrității democratice a Europei

Raportul scoate în evidență atacurile hibride frecvente lansate de Rusia împotriva infrastructurii critice, care îmbracă diverse forme, cum ar fi atacurile cibernetice, sabotajul fizic, incendierile cu intenție, spionajul și bruierea semnalelor. Și Belarusul, China, Iranul și Coreea de Nord lansează astfel de atacuri.

„Deputații europeni doresc sancțiuni extinse împotriva celor care facilitează dezinformarea și a celor care îi ajută să eludeze sancțiunile existente. De asemenea, raportul condamnă faptul că Rusia a întocmit o „listă neagră”, motivată politic, pe care figurează funcționari, jurnaliști și deputați europeni. În opinia deputaților, lista este un instrument de război hibrid”, comunică Parlamentul European.

O nouă entitate a UE care să apere democrația

Deputații europeni sprijină înființarea unui Centru european pentru reziliența democratică. Ei consideră că acest centru ar avea funcția de „centru independent de excelență”, menit să combată FIMI și operațiunile de dezinformare și să coordoneze măsurile luate la nivel național.

„Noua structură nu ar trebui să dubleze instrumentele existente, ci să regrupeze măsurile în curs de în curs de aplicare la nivelul Uniunii într-o singură entitate, cu o viziune, un mandat și un buget clar definite și cu capacitatea de a acționa. Participarea ar trebui să fie obligatorie pentru toate statele membre și ar trebui asigurat și controlul parlamentar”, se arată în comunicat.

Ingerințele digitale

Deoarece aceste atacuri se petrec, în general, în spațiul digital, deputații europeni cer aplicarea riguroasă a normelor existente din domeniul digital (precum Regulamentul privind serviciile digitale și Regulamentul privind IA), mai degrabă decât introducerea unei legislații noi.

Deputații doresc și ca platformele să fie trase la răspundere și să ia mai multe măsuri pentru a combate ingerințele electorale bazate pe boți, precum și să protejeze discursul democratic. Raportul afirmă că libertatea de exprimare și libertatea de informare sunt drepturi care protejează oamenii, nu mașinile.

Reziliența electorală

Pentru a proteja integritatea alegerilor de amenințările în continuă evoluție și pentru a preveni finanțarea prin interpuși și ingerințele, deputații europeni propun ca infrastructura electorală să fie clasificată drept infrastructură critică.

„Ei solicită ca donațiile politice bazate pe criptomonede să respecte principiul „cunoaște-ți finanțatorul”. În același timp, ar trebui introduse măsuri împotriva conținuturilor de tip deepfake și a reclamelor frauduloase, iar femeile care candidează la alegeri ar trebui să beneficieze de o protecție mai bună. Deputații susțin că este esențial să se mențină o cooperare strânsă și să se acorde ajutor pentru a îmbunătăți reziliența țărilor candidate și partenere”, conform PE.

De asemenea, ei condamnă instrumentalizarea migrației, pe care o consideră o încercare inacceptabilă de a exercita presiune politică asupra Uniunii Europene.

Detalii din RAPORT.