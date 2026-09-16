„Foi de parcurs” către UE pentru țările cu cele mai mari progrese: „Nu trebuie decât să ne uităm la Ucraina și la Moldova. La Balcanii de Vest”

Ursula von der Leyen a menționat că R. Moldova și Ucraina au înregistrat progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană, alături de țările din Balcanii de Vest. Declarația a fost făcută miercuri, 16 septembrie, în cadrul discursului său anual privind starea Uniunii.

Președinta Comisiei Europene a anunțat că urmează să ofere „foi de parcurs” pentru țările cu statut de candidat care au realizat cele mai mari progrese.

„Trebuie să recâștigăm şi inimile europenilor. Să insuflăm acest sentiment de apartenenţă la ceva care se află mai presus de noi toți. Apartenența la o casă comună. Certitudinea că, între europeni, vom putea întotdeauna să ne bazăm unii pe ceilalți. Nu trebuie decât să aruncăm o privire peste granițele noastre pentru a înțelege câtă vitalitate și-a păstrat această idee europeană.

Nu trebuie decât să ne uităm la Ucraina și la Moldova. La Balcanii de Vest. Nu trebuie decât să ne uităm la toate aceste țări apropiate de Uniunea noastră. Și, pentru că viitorul lor este în Uniunea noastră, vom propune în curând foi de parcurs pentru țările candidate care au realizat cele mai mari progrese”, a menționat Ursula von der Leyen în discursul său.

R. Moldova se află într-o perioadă importantă pentru parcursul său european. Până la 1 septembrie, autoritățile au trebuit să îndeplinească o serie de angajamente, iar în octombrie urmează alte obiective de realizat, după care va urma o nouă etapă de evaluare, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, în luna august curent.

R. Moldova se află în plin proces de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, un parcurs complex structurat pe etape, capitole și clustere de negociere. Pe14 iulie, la Bruxelles, a avut loc cea de-a treia Conferință interguvernamentală, în cadrul căreia va fi deschis Clusterul 6 – Relații externe, marcând un nou pas în procesul de aderare al țării la UE. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a explicat că ordinea deschiderii clusterelor este stabilită în funcție de nivelul de pregătire al fiecăruia.

Evoluția Republicii Moldova pe fiecare capitol poate fi vizualizată AICI.

Raportul UE pentru 2025 arată că Moldova a făcut cel mai mare progres dintre toate țările care vor să adere la Uniunea Europeană. În 2023, la prima evaluare, 7 capitole se aflau într-o stare incipientă și doar 2 aveau un nivel de pregătire moderat. În 2025, toate capitolele au depășit fază incipientă, iar o treime dintre acestea au atins un nivel moderat sau avansat. Două treimi dintre capitole au făcut progrese semnificative în ultimul an. Este un rezultat fără precedent și arată că Moldova poate livra rezultate concrete.

Progresele relației UE-Moldova, pe scurt

Moldova a obținut statutul de candidat la aderare în iunie 2022, iar în iunie 2024 a început oficial negocierile de aderare cu UE. Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător rămân baza integrării economice și politice a Republicii Moldova, consolidând relațiile comerciale dintre cele două entități. Semnat în 2014, acordul acoperă întregul teritoriu, inclusiv regiunea transnistreană.

UE reprezintă cel mai important partener comercial al Republicii Moldova, cu o cotă de 53,7% din volumul total de comerț al Moldovei (2023), cu tarife reduse pentru produsele agricole începând din iulie 2022.

Din 2021, UE a oferit peste 2,2 miliarde de euro, sprijinind reforma economică, sectorul energetic, gestionarea crizei refugiaților și securitatea.

În octombrie 2024, Comisia a propus un Plan de Creștere pentru Republica Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, susținut de un mecanism de reformă și creștere pentru perioada 2025-2027. Este cel mai mare pachet de sprijin financiar autonom acordat vreodată de UE acestei țări. Planul va stimula economia Moldovei, va accelera reformele și va aduce beneficii directe cetățenilor moldoveni. Planul de creștere economică are potențialul de a dubla economia țării în următorul deceniu. Acesta va permite, printre altele, construirea de drumuri mai bune, a infrastructurilor mai bune de securitate energetică, a școlilor modernizate, construirea de noi spitale, acordarea de sprijin concret întreprinderilor mici și protejarea patrimoniului cultural al Moldovei. Sprijinirea convergenței socio-economice a țării este esențială pentru aderarea Moldovei la UE. Până în prezent, aproximativ 500 de milioane de euro din Planul european de creștere economică au fost deja transferate Republicii Moldova, sub formă de prefinanțare și tranșe de sprijin.