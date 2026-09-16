Președinta Comisiei Europene propune primirea Canadei ca prim membru asociat al Uniunii Europene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, 16 septembrie, că dorește să deschidă calea pentru ca Canada să devină primul „membru asociat” al UE. Parlamentarii europeni au aplaudat în picioare după ce a făcut propunerea, iar apoi s-a îndreptat spre prim-ministrul Canadei, Mark Carney, pentru a-l îmbrățișa, acesta aflându-se la Parlamentul European din Strasbourg, relatează Reuters.

„Am spus că trebuie să ne regândim urgent parteneriatele. Așadar, aș dori să colaborez cu dumneavoastră pentru a deschide calea ca Canada să devină primul membru asociat al UE”, a declarat von der Leyen.

„Europa și Canada cred în democrație”

„UE și Canada privesc lumea cu aceiași ochi: de la inteligența artificială la schimbările climatice, de la Arctica la geopolitică. Și am fost alături unul de celălalt: în ceea ce privește Ucraina, apărarea, materiile prime și lanțurile de aprovizionare. Dar, mai presus de toate… Europa și Canada cred în democrație”, a declarat von der Leyen în fața adunării.

Erau necesare noi parteneriate „în fragilitatea rece a lumii de astăzi”, a spus ea.

Blocul celor 27 de țări se confruntă cu războiul la granițele sale, odată cu invazia Rusiei în Ucraina. În ceea ce privește comerțul și alte chestiuni, se confruntă, de asemenea, cu o rivalitate acerbă din partea administrației președintelui american Donald Trump și a unei Chinei din ce în ce mai asertive.

Decizia privind punerea în aplicare a propunerii lui von der Leyen va reveni statelor membre ale UE.

De-a lungul timpului, UE s-a opus acestui tip de alianțe flexibile care nu au statut juridic. Statele membre ale UE au reacționat cu reținere la propunerea Germaniei din luna mai privind statutul de membru asociat pentru Ucraina, ca o etapă intermediară către aderarea deplină.

Un diplomat al UE și-a exprimat miercuri surprinderea față de propunerea lui von der Leyen, afirmând că „nimeni nu știe cu adevărat ce înseamnă aceasta”. Diplomatul a adăugat că există îngrijorări potrivit cărora președinta Comisiei Europene „face promisiuni exagerate și nu va putea să le îndeplinească”.