Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   R. Moldova ar putea fi…

R. Moldova ar putea fi următoarea țintă a lui Putin, spune fostul director al CIA

Sursa: pbs.org

Fostul director al Agenției Centrală de Informații (CIA) a SUA, David Petraeus, consideră că R. Moldova ar putea fi următoarea țintă a Federației Ruse. Motivul, potrivit lui, este faptul că țara noastră este „ mult mai vulnerabilă” decât alte state din regiune.

Urmărește ZdG în Google News Adaugă ZdG ca sursă preferată

„Putin încearcă în permanență să restabilească Uniunea Sovietică. Și nu cred că Lituania va fi următoarea. Moldova este o posibilitate mult mai probabilă, deoarece este mult mai vulnerabilă din acest punct de vedere”, a spus fostul director al CIA.

David Petraeus a mai declarat că țările europene nu sunt pregătite pentru un război.

„Niciuna dintre ele nu a realizat schimbările revoluționare necesare în concepțiile lor privind războiul, apărarea și securitatea”, a punctat el.

Citește și

Tag-uri:
Distribuie articolul: