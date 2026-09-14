R. Moldova ar putea fi următoarea țintă a lui Putin, spune fostul director al CIA

Fostul director al Agenției Centrală de Informații (CIA) a SUA, David Petraeus, consideră că R. Moldova ar putea fi următoarea țintă a Federației Ruse. Motivul, potrivit lui, este faptul că țara noastră este „ mult mai vulnerabilă” decât alte state din regiune.

„Putin încearcă în permanență să restabilească Uniunea Sovietică. Și nu cred că Lituania va fi următoarea. Moldova este o posibilitate mult mai probabilă, deoarece este mult mai vulnerabilă din acest punct de vedere”, a spus fostul director al CIA.

David Petraeus a mai declarat că țările europene nu sunt pregătite pentru un război.