VIDEO DW: Sabotaje în UE dirijate din Rusia de un dansator cubanez

În 2024, un cubanez a coordonat atacuri în patru țări UE, înclusiv în România, acționând în slujba serviciilor de informații ruse. Echipa de investigații Deutsche Welle (DW) i-a dat de urmă la un studio de dansuri latino din Rusia.

Pe rețelele sociale, bărbatul își spunea „Adrian” sau „Dios” (adică „Dumnezeu”, în spaniolă). În 2024, conturi asociate acestei persoane au publicat anunțuri de angajare pe mesageria Telegram. „Lucrează ca fotograf”, propunea un anunț în limba rusă, într-un grup de discuții despre oportunități de muncă în Polonia. „Cei interesați să candideze să trimită CV-ul, numărul de telefon și pașaportul”, se arăta într-un alt anunț, publicat într-un grup al cubanezilor stabiliți în Rusia. „Căutăm persoane cu experiență militară în supraveghere, informații, logistică și manevre tactice”, se preciza într-un anunț în spaniolă, publicat într-un grup pentru latino-americani, care promitea 1500 de dolari plus o primă pentru fiecare operațiune încheiată.

Dios a atras mai multe persoane în acțiuni de sabotaj în folosul Rusiei, în cel puțin patru țări ale Uniunii Europene, arată o investigație realizată de DW și alte trei posturi europene de radioteleviziune. Cei mai mulți dintre recruți proveneau din țări vorbitoare de spaniolă.

Timp de mai multe luni, DW și partenerii săi au realizat zeci de interviuri cu responsabili din domeniul securității și persoane apropiate suspecților. Am pus cap la cap documente judiciare clasificate, declarații oficiale, postări de pe rețelele sociale și date scurse pentru a afla cine este Dios și a reconstitui modul în care a construit o rețea de sabotori care să comită atacuri incendiare în Europa.

Nu toți și-au dus misiunile la capăt.

Recrutarea persoanelor vulnerabile

Una dintre persoanele pe care Dios le-a recrutat a fost Luis Alfonso Murillo Diosa, care avea pe atunci 34 de ani.

Originar din Caicedo, o localitate rurală din vestul Columbiei, cunoscută pentru peisajele montane și culturile agricole, Murillo a crescut într-o familie de cultivatori de cafea. Însă mai mulți ani cu recolte slabe au împins afacerea în datorii, potrivit unei persoane apropiate familiei.

Murillo a petrecut șase ani în armata columbiană. Potrivit documentelor judiciare, a părăsit-o în 2015. Apoi, asemenea multor foști militari, a trecut de la o ocupație la alta, între cursuri de barista, slujbe de gardă de corp și afacerea cu cafea a familiei.

La începutul anului 2024, Murillo a decis să se înroleze în armata ucraineană, unde luptătorii străini pot câștiga câteva mii de euro pe lună când sunt trimiși în prima linie, arată documentele judiciare.

Căutând informații despre procedura de înrolare, s-a alăturat unui grup de Facebook pentru latino-americani care voiau să lupte în Ucraina. Atunci a fost contactat de Dios.

„Adesea sunt vizate persoane vulnerabile”, explică Daniela Richterova, conferențiară în studii de informații la King’s College London. „Persoane vulnerabile care au nevoie de bani, sunt dispuse să călătorească pentru bani și să nu pună prea multe întrebări despre scopul acțiunilor pe care le desfășoară”.

Arestat în România pentru tentativă de sabotaj

Într-un mesaj privat pe Facebook, Dios s-a prezentat drept membru al unui „grup special” și i-a propus lui Murillo să lucreze cu el la „misiuni speciale” în Europa, în loc să meargă în Ucraina, potrivit unor documente judiciare clasificate consultate de DW.

Murillo a acceptat oferta, iar Dios a organizat totul de la distanță: biletele de avion, cazarea, transportul terestru. Cei doi nu s-au întâlnit niciodată în persoană.

După ce Murillo a ajuns la București, în iulie 2024, Dios i-a trimis o imagine din satelit pe care erau marcate un centru de reciclare și o sondă petrolieră. Murillo trebuia să fotografieze și să filmeze cele două obiective, iar ulterior să provoace un incendiu. A fost însă reținut într-o noapte, în timp ce mergea pe jos în apropierea centrului de reciclare, după ce făcuse fotografii. Potrivit documentelor judiciare, Murillo le-a spus anchetatorilor că nu intenționase niciodată să provoace un incendiu. A declarat că încerca să ajungă în Europa pentru a merge în Ucraina și că nu știa pentru cine lucra.

În 2025, Murillo a fost condamnat în România la șase ani de închisoare pentru tentativă de sabotaj.

„Agenții de unică folosință” ai Rusiei

DW și partenerii săi au confirmat că Murillo este unul dintre cele cel puțin 12 persoane recrutate de Dios pentru acte de sabotaj în Europa. Astfel de recruți sunt numiți frecvent „agenți de unică folosință”: persoane angajate adesea online, care uneori nici măcar nu cunosc identitatea celor pentru care lucrează sau adevăratul scop al misiunilor lor.

Kremlinul a recurs tot mai mult la astfel de „agenți de unică folosință” după ce guvernele țărilor UE au expulzat zeci de diplomați ruși suspectați de spionaj și dezinformare în urma invadării Ucrainei, în 2022, a declarat pentru DW cercetătorul Keir Giles, specialist în conflicte.

„Acest lucru a lăsat un gol în capacitatea de acțiune a Rusiei. I-a luat timp să găsească această nouă modalitate de a recruta oameni la întâmplare pentru a comite atacuri care, uneori, par și ele întâmplătoare”, constată Giles, autorul mai multor cărți despre armata rusă.

Numai în 2024, agenți de unică folosință au incendiat un centru comercial din Polonia, care a ars complet, au dat foc unui magazin Ikea din Lituania și au trimis colete incendiare care s-au aprins în centre logistice din mai multe țări. Autoritățile germane au declarat că, în august, astfel de agenți au dirijat o dronă încărcată cu explozibili spre un avion ucrainean de transport de marfă aflat la Leipzig.

Adesea, suspecții din astfel de atacuri nu sunt ruși și nici nu au legături anterioare cunoscute cu serviciile de informații ruse. Mulți dintre cei urmăriți penal au fost refugiați ucraineni, mici infractori sau tineri localnici care căutau să câștige rapid bani.

„Rusia nu trebuie să fie deosebit de atentă să-și acopere urmele, pentru că nu are nimic de pierdut dacă este descoperită”, a spus Giles. „Și, desigur, acest lucru întărește imaginea pe care Rusia vrea să o proiecteze: că este omnipotentă, că poate provoca pagube oriunde”.

Incendieri rusești „made in Cuba”

DW a confirmat că, pe parcursul a patru luni din 2024, Dios le-a cerut recruților săi să incendieze două firme de materiale de construcții din Polonia, un garaj de autobuze din Cehia, un centru de reciclare din România și echipamente destinate Ucrainei, produse de o companie din Lituania.

Procurorii lituanieni au fost singurii care au atribuit public seria de atacuri incendiare serviciului rus de informații militare GRU. Tot ei au dat în urmărire internațională un cubanez care locuiește în Rusia.

După ce au analizat documente judiciare clasificate și zeci de fișiere scurse, DW și partenerii săi au putut confirma că cetățeanul cubanez Oemis Romagoza Durruthy este bărbatul care se ascunde în spatele pseudonimului Dios.

Născut la Camagüey, al treilea oraș ca mărime din Cuba, Romagoza locuiește în Rusia de cel puțin șapte ani.

Sursa: Instagram

Profesor de dansuri latino în orașul Petrozavodsk, din nordul Rusiei, Romagoza figurează ca persoană de contact pe conturile de social media ale unui studio local de dans, Made in Cuba. În zeci de videoclipuri de la cursurile sale, publicate online, își etalează pașii de salsa, bachata și kizomba.

Romagoza s-a căsătorit cu o rusoaică în 2022 și a obținut ulterior cetățenia rusă. Mai multe fotografii de nuntă găsite de DW pe rețelele sociale îi înfățișează pe cei doi pozând lângă un pian cu coadă. Alte imagini îi arată alături de cei doi copii ai lor.

DW nu a putut stabili când și cum a ajuns să lucreze pentru serviciile secrete ruse. Datele scurse indică faptul că Romagoza s-ar fi confruntat cu dificultăți financiare. În 2023, a luat împrumuturi de la mai mulți creditori. Într-una dintre înregistrări, a indicat un lanț de supermarketuri drept angajator.

Câteva luni mai târziu, Romagoza s-a alăturat mai multor grupuri de Facebook ale latino-americanilor care căutau de lucru în Polonia sau voiau să lupte pentru Ucraina. Cam în aceeași perioadă, Dios a început să publice oferte de muncă pe Telegram.

Sabotajul continuă în UE

Nu este clar dacă Dios a continuat să recruteze oameni sau a coordonat alte atacuri după septembrie 2024. Însă campania de sabotaj a Rusiei în Europa nu s-a oprit.

Numai în august, Estonia a arestat doi suspecți pentru un incendiu provocat la o companie care furnizează Ucrainei vehicule militare fără echipaj, iar Polonia a raportat incendii la alte două unități unde se fabrică componente pentru drone și elicoptere. Autoritățile din ambele țări suspectează că Rusia se află în spatele acestor acțiuni.

„Se pare că încă există oameni fie suficient de naivi, fie foarte ahtiați după bani și motivați de recompensele financiare pentru astfel de activități”, a spus Richterova, ale cărei cercetări se concentrează asupra serviciilor de informații ruse.

Cel puțin nouă dintre „agenții de unică folosință” recrutați de Romagoza au fost prinși. Doi execută pedepse cu închisoarea cuprinse între șase și opt ani pentru tentativă de sabotaj sau terorism. Ceilalți își așteaptă procesul.

Între timp, autoritățile europene îl caută în continuare pe Romagoza, care s-ar putea afla încă în Rusia. În aprilie, studioul Made in Cuba a publicat un videoclip în care instructorul predă un curs de salsa. Romagoza apare cu fața la oglindă, conducând un grup de femei care îi urmează pașii și comenzile. „Pentru că asta sunt. În paradis, eu sunt șeful”, se aude în melodia cubaneză de salsa din fundal.

Cam în aceeași perioadă în care studioul de dansuri latino a publicat videoclipul, Romagoza s-a alăturat altor cel puțin două grupuri de Facebook pentru latino-americani care căutau de lucru în Polonia.

Oemis Romagoza Durruthy nu a răspuns solicitărilor de a comenta.