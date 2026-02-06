Autoritățile din R. Moldova vor iniția discuții publice privind interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani

Îngrijorate de efectele nocive în creștere, autoritățile din R. Moldova inițiază discuții publice privind necesitatea de a interzice accesul la platformele de socializare pentru copii și adolescenți sub 16 ani și anunță că Agenția pentru Guvernare Electronică are deja la soluții tehnice în acest sens, potrivit Radio Europa Liberă.

Vineri, 6 februarie, la lansarea campaniei naționale „Hai să utilizăm inteligența artificială (IA) în siguranță”, secretara de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Michelle Iliev, a declarat că limitarea accesului minorilor se va face prin integrarea portofelului digital.

Michelle Iliev a menționat că există deja experiența mai multor țări, precum Olanda, Australia și Franța, care au anunțat că până în septembrie vor limita accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani. Declarațiile vin în contextul unui sondaj recent care arată că peste 80% dintre copiii din R. Moldova folosesc inteligența artificială, scrie sursa citată.

„Cu siguranță, o să vă întrebați cum se va întâmpla acest lucru din punct de vedere tehnic, mai ales pentru o țară mică precum R. Moldova. La nivel european a fost identificată soluția integrării portofelului digital ca element suplimentar la autentificare, iar Agenția de Guvernare Electronică de la noi deja lucrează la acest portofel digital”, a explicat Michelle Iliev.

Potrivit Radio Europa Liberă, portofelul digital este un sistem electronic de identificare, care ar putea permite verificarea vârstei utilizatorului la autentificarea pe platforme online. De asemenea, oficiala a menționat că printre acțiunile planificate se numără și adoptarea unui document privind serviciile digitale, care va obliga platformele mari să fie responsabile pentru conținutul distribuit.

Tot mai multe cazuri de dependență digitală

Autoritățile susțin că măsura este necesară în contextul creșterii cazurilor de dependență digitală, expunere la conținut nociv și utilizare necontrolată a inteligenței artificiale de către minori.

În perioada următoare vor avea loc discuții ample pe acest subiect, inclusiv cu reprezentanții societății civile.

Pe 10 decembrie 2025, Australia a devenit prima țară din lume care interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Măsura obligă zece dintre cele mai mari platforme, inclusiv TikTok, YouTube, Instagram și Facebook, să blocheze accesul minorilor. Companiile care nu respectă această interdicție riscă amenzi de până la 33 de milioane de dolari americani.