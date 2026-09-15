Siegfried Mureșan: UE este pregătită să ofere Republicii Moldova sprijin suplimentar pentru securitate, inclusiv fonduri europene

Uniunea Europeană este pregătită să ofere Republicii Moldova sprijin suplimentar pentru protejarea cetățenilor și consolidarea securității, inclusiv prin fonduri europene, în cazul în care autoritățile de la Chișinău vor solicita acest lucru.

Declarația a fost făcută la Strasbourg de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, raportor al Parlamentului European pentru bugetul multianual al UE pentru perioada 2028–2034, ca răspuns la o întrebare adresată de jurnalista și co-fondatoarea Zonei de Securitate, Irina Tarabanu, în cadrul unei conferințe de presă.

Mureșan a declarat că, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, UE a transmis autorităților de la Chișinău că este pregătită să sprijine Republica Moldova în orice mod pe care aceasta îl consideră necesar pentru protejarea cetățenilor.

„Mereu când Republica Moldova a solicitat sprijin din partea UE pentru reducerea dependenței energetice, pentru a depăși cu bine perioade în care Federația Rusă a încercat să amenințe energetic Republica Moldova, când autoritățile Republicii Moldova au solicitat mai multe fonduri europene pentru a-și întări securitatea și apărarea, mereu UE a răspuns pozitiv”, a declarat eurodeputatul.

Potrivit lui Mureșan, Republica Moldova are la dispoziție 1,9 miliarde de euro prin Planul de Creștere pentru perioada 2025–2027, însă sprijinul european ar putea fi suplimentat dacă autoritățile de la Chișinău vor solicita acest lucru.

„Pe lângă cele 1,9 miliarde de euro pe care le avem la dispoziția Republicii Moldova din Planul de Creștere pe acești trei ani, 2025, 2026 și 2027, oricând Republica Moldova va solicita mai mult sprijin pentru protejarea cetățenilor Republicii Moldova, UE va fi pregătită să ofere acest sprijin, inclusiv sub forma unor fonduri europene”, a spus Mureșan.

Eurodeputatul a menționat că, în ultimii ani, fondurile europene destinate Republicii Moldova au crescut în urma negocierilor anuale privind bugetul UE. „La fiecare negociere anuală a bugetului UE în ultimii ani, am reușit să creștem fondurile destinate Republicii Moldova”, a declarat acesta.

Mureșan a mai spus că a depus în acest an un amendament la bugetul UE pentru 2027 prin care solicită majorarea fondurilor destinate Republicii Moldova. Eurodeputatul s-a declarat încrezător că amendamentul va beneficia de susținere în plenul Parlamentului European și că, în negocierile finale cu Comisia Europeană și Consiliul UE, vor putea fi obținute fonduri europene suplimentare pentru Republica Moldova.