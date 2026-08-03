„Un punct cu risc major de accidente” de pe drumul R2 a fost transformat într-un sens giratoriu, anunță Ministerul Infrastructurii

Intersecția dintre drumul național R2 Chișinău–Bender–Tiraspol–M5 cu drumul regional G108 și strada Concilierii Naționale din orașul Anenii Noi, clasificată drept „Punct Negru” al rețelei de drumuri naționale, considerată unul dintre sectoarele cu risc major de producere a accidentelor rutiere, a fost reamenajată într-un sens giratoriu, anunță luni, 3 august, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) printr-un comunicat.

Reprezentanții instituției califică sensul giratoriu drept o „soluție care reduce viteza de circulație, elimină conflictele frontale și transversale dintre vehicule și face traficul mai sigur pentru toți participanții”.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a participat la deschiderea circulației pe noul sens giratoriu, alături de reprezentanți ai Administrației Naționale a Drumurilor (NAD) și ai companiei care au realizat proiectul de infrastructură.

„(…) După 30 de ani de așteptări și solicitări, astăzi, în sfârșit, avem un rezultat concret. Un punct cu risc major de accidente a fost transformat într-o intersecție modernă, care reduce viteza de circulație și face traficul mai sigur pentru toți participanții”, a declarat Bolea.

Potrivit instituției, lucrările au inclus construcția sensului giratoriu, amenajarea insulei centrale și a insulelor de dirijare, instalarea iluminatului stradal, montarea indicatoarelor și aplicarea marcajelor rutiere, amenajarea unei treceri pentru pietoni, a două stații pentru transportul public și construirea unui trotuar cu lungimea de 170 de metri.

Valoarea totală a investiției este de 2,78 milioane de lei.