Energocom anunță că a achiziționat volumul necesar de energie electrică pentru 3 august. Compania îndeamnă cetățenii să utilizeze responsabil energia

Compania de stat Energocom anunță că, pentru ziua de luni, 3 august, a achiziționat un volum total de 12 134 MWh de energie electrică, necesar pentru acoperirea consumului din R. Moldova.

Din volumul total, 28,03% este asigurat din surse regenerabile locale, 52,93% prin contracte bilaterale de import, 17,93% de pe Piața pentru Ziua Următoare din România, prin OPCOM și BRM, iar 1,10% de către CET-uri, se spune într-un comunicat al companiei.

„În următoarele zile sunt prognozate temperaturi ridicate, ceea ce poate determina creșterea consumului de energie electrică, în special prin utilizarea intensă a aparatelor de climatizare. În același timp, piețele regionale rămân volatile, iar disponibilitatea energiei electrice este influențată de situația din regiune.

De aceea, îndemnăm cetățenii să utilizeze responsabil energia electrică și, acolo unde este posibil, să reducă folosirea aparatelor cu un consum ridicat între orele 18:00 și 23:00. Mașinile de spălat și de uscat, boilerele electrice sau alte electrocasnice pot fi utilizate în timpul zilei, când consumul este mai redus. În acest mod, putem contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului electroenergetic național și la reducerea costurilor de achiziție”, se spune într-un comunicat al Energocom.

Recomandarea autorităților vine în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării, care afectează funcționarea unor centrale electrice din regiune. Anterior, Ministerul Energiei a anunțat că utilizarea rațională a energiei electrice poate contribui la reducerea costurilor de achiziție a acesteia.

Oprirea controlată a unităților 1 și 2 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă presupune retragerea din sistemul electroenergetic românesc a unei capacități totale de aproximativ 1 400 MW. Această capacitate este echivalentă cu aproximativ 19–20% din consumul de putere înregistrat în România în perioadele de vârf.