Un ofițer de poliție s-a stins din viață la vârsta de 49 de ani, în urma unui accident vascular cerebral

Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță luni, 3 august, trecerea în neființă a lui Oleg Mutilica, ofițer superior al Serviciului Statistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Hîncești.

Bărbatul s-a stins din viață la vârsta de 49 de ani, în urma unui accident vascular cerebral.

„Plecarea sa lasă un gol imens în rândul colegilor și o durere de necuprins pentru cei dragi. Dincolo de uniformă și de devotamentul față de profesie, Oleg a fost un soț și un tată iubitor al celor trei copii ai săi.

Un coleg devotat, un profesionist respectat și un om de aleasă omenie, care va rămâne mereu în amintirea celor care l-au cunoscut și apreciat.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, rudelor, prietenilor și tuturor colegilor. Le dorim putere, credință și alinare pentru a trece peste această pierdere cumplită. Drum lin spre lumină, Oleg! Vei rămâne mereu în amintirea noastră. Dumnezeu să te odihnească în pace!”, se spune într-un comunicat al Poliției.

Oleg Mutilica a activat la IP Hîncești începând cu aprilie 2025.